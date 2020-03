Economía y sociedad

La peor de las tormentas

Por Héctor Andrade Chacón

Pareciera que la obcecación de asumir medidas económicas con criterios muy lejanos a la técnica para imponer decisiones de orden económico, desde una visión política anclada en los años setentas del siglo XX, ha venido a golpear con rudeza a la puerta del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, en la reunión con su gabinete en pleno anoche, pedía respuestas, luego de entregar a los mexicanos un peso que por vez primera en la historia se cotiza a 23 por dólar y un precio del barril de crudo mexicano en 18.78 dólares.

Lo que es peor, ya se visualiza un escenario desastroso para la economía nacional ante la inacción gubernamental y malas decisiones previas: este martes el banco Credit Suisse bajó su pronóstico de crecimiento para México a -4.00% en 2020 ante brote de coronavirus. Creen que vienen medidas desesperadas del gobierno de López Obrador para mantener su popularidad ante la crisis y no por apuntalar la economía y alentar la inversión. La caída en la producción industrial, en el sector servicios y en los precios del crudo, son los reactivos para el pronóstico.

Al macuspano, que siempre tiene sus propios datos, que de nada le han servido para evitar la recesión de la economía mexicana en 2019 como su economía moral sustentada en principios más propios de la religión que de una seria teoría económica y política, se le acaba de formar la tormenta perfecta: una crisis económica internacional derivada de una pandemia que ha tumbado los mercados; una caída de los precios del petróleo a la mitad de lo que previó en su presupuesto 2020; la epidemia del COVID-19 asentada en México en medio del descrédito nacional, porque la gente no cree los datos del gobierno; una creciente parálisis económica en el país que ya apunta a una contracción económica para este año, con un resultado peor a 2019 y con ello la elevación del desempleo y una devaluación del peso, que con todos los demás factores alentará la inflación y un fuerte daño a la economía de las familias.

Antes de llegar a este escenario, optó por debilitar al sector energético golpeando las inversiones privadas; canceló proyectos de infraestructura; ha obligado a un fortísimo subejercicio del presupuesto en múltiples programas y frenó la economía nacional; construye una refinería en el peor lugar para hacerlo, mientras Pemex sigue perdiendo miles de millones de dólares. Hizo un caldo de cultivo para la desestabilización.

Era cosa de ver la ‘Mañanera’ presidencial de este martes, mientras se derrumbaba la Bolsa Mexicana de Valores como efecto del lunes negro que tumbó los mercados internacionales, en un escenario sólo comparable a 1929, se informaba que apenas se tenían tres mil 500 millones de pesos, sí, de los devaluados, para insumos que combatan al coronavirus, sin una idea de qué hacer con la economía nacional.

En Francia, ante la crisis, el presidente galo daba a conocer que se invertirían 300 mil millones de euros para que las empresas paguen sueldos, los ciudadanos tengan dinero para comer, una moratoria en rentas y la cancelación del pago de impuestos durante 2020 en aquella nación. Momentos después el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, citaba que se busca dar a cada ciudadano norteamericano 1,000 dólares para que se apoyen ante la crisis, sin contar con el presupuesto de 50 mil millones de dólares para atender la emergencia médica. En España también se lanzan paquetes en apoyo al empleo y subsistencia de la población.

Al final del día, los estímulos en aquellas naciones fueron un incentivo para los mercados, en México, la caída se mantuvo, porque acá no hay nada para el sector productivo y la población. El presidente ha estado más preocupado en sacar adelante su rifa de un avión que no se rifa, o lanzarse a Oaxaca el fin de semana para festejar el nacimiento de Benito Juárez en un pequeño municipio, incapaz de concebir lo que pasa en su entorno. Opta por su visión aldeana. Este miércoles, veremos qué dice de Pemex, en el aniversario de la expropiación. Ni siquiera la baja artificial de la gasolina servirá para atenuar lo que hay.

El presidente, para dolor de la economía y sociedad mexicana, ha sido rebasado y él insiste en no verlo, mientras lo adula su equipo de trabajo: Ante la explosión del feminismo que exige el fin de la violencia de género en México, AMLO no entendió esa fuerza, la menospreció, no la escuchó, pero en su equipo dijeron que es “el presidente más feminista de la historia contemporánea”. Ahora ante la crisis del coronavirus, nos indican que él puede darse baños de pueblo, cuando debe ser ejemplo de cuidado e higiene, porque “El presidente es una fuerza moral”.

Guanajuato también entra en momento difícil

La crisis necesariamente pasa de lo general a lo particular. Así, en Guanajuato también ya se sienten los efectos. Ante menos ingresos federales, sobre todo por la caída de los precios del crudo, habrá un reajuste a la baja en las asignaciones a las entidades federativas. Esto obliga a un alto en el camino para el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Sin duda, debe ser mucho más sensible a invertir en la salud de la gente que en impulsar, cueste lo que cueste, otros proyectos. El dinero debe encaminarse por ahora a esto; además de apoyar al sector productivo y a los propios trabajadores, en momentos donde la incertidumbre genera tensiones. Es afortunado que él haya adelantado su cálculo de que habrá menos recursos, pero también debe poner en la balanza qué necesita más: apoyar a la sociedad, o preservar el aparato de poder estatal por encima de los demás, como lo hizo en diciembre. Es la segunda oportunidad para congraciarse con los guanajuatenses. Los estímulos serían bienvenidos ya.

Entre sus prioridades, Diego Sinhue debe convenir con el empresariado en proteger el empleo; que no incrementen precios; que colaboren con las autoridades para evitar el desabasto de bienes de necesidad básica y se proteja la salud de los empleados evitando circunstancias de propagación del virus; propuestas que también salen del sector privado.

Aviso de Ocasión

La crisis del coronavirus trajo algo bueno a Guanajuato, se fortalece la industria automotriz en el territorio estatal, porque hay empresas que ya no quieren estar más en China y prefieren verse beneficiadas con el T-MEC.

En la provincia china de Jiangsu, donde las cadenas de suministro han sido muy afectadas por el brote, un proveedor ya ha cambiado la producción de piezas para Mazda Motor Corp al estado de Guanajuato, se ha hecho para hacer frente a la escasez de producción de un componente usado en el acabado exterior de los modelos Mazda3 y CX-30.