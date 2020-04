Economía y sociedad

Revocación de mandado de AMLO, la salida: CCE

La debilidad manifiesta por el sector empresarial organizado ante las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, obstinado en concentrar poder político y sacar su agenda personal en medio de la emergencia del Covid-19, generó este arranque de semana divisiones al interior del sector privado. El grupo Jalisco, de plano avisó que no son representados por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y pidieron diálogo directo con Palacio Nacional, ruta donde les habían adelantado paso empresarios de Nuevo León, que ayer demandaron a López Obrador reconsiderar su inacción económica.

En este escenario, vino la respuesta del presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, quien habló a 4 mil empresarios en el país vía conferencia digital, para explicar que se buscó dialogar con AMLO para una salida prudente, pero que, ante la negativa presidencial, se tomarán otras medidas. En esas estaba, cuando de plano pidió al sector privado unión y actuar conforme a los instrumentos democráticos del país: ir por la revocación de mandato de López Obrador en 2021.

“Dentro de un año y pico tendremos la posibilidad, porque así lo manifestó ahora nuestro Congreso, y hacer una revisión democrática, un rechazo de mandato. Ahí es el momento. Si alguien cree que esa es la forma, por favor organícense”. El reto fue puesto.

Respuestas locales a la crisis

Una a una, las fábricas van cerrando sus puertas en Guanajuato. Lo hacen también los comercios y otros sectores productivos, como lo hace la industria minera en la capital del estado. Las medidas gubernamentales por la pandemia del Covid-19 se irán endureciendo al paso de los días para lograr el aislamiento social y cortar las cadenas de contagio, a pesar de la oposición de algunas personas a cerrar sus negocios por motivos esencialmente económicos.

La muerte de un cuevanense en las últimas horas coincide en el contexto de la suspensión de labores en las mineras Great Panther y Endeavuor Silver. El primer cálculo es reanudar tareas el 30 de abril, sin embargo, dada la evolución de la epidemia, esto podría ampliarse a mayo.

Great Panther, propietaria del Complejo Minero Guanajuato (CMG) y Endeavour Silver de la de Bolañitos, informaron a sus accionistas que la suspensión, sin darse a conocer públicamente una estimación del impacto de las medidas. Sin embargo, se considera que será difícil que se logren resultados al menos similares al 2019, donde la mina de Bolañitos produjo 624 mil 942 onzas de plata, 14 mil 779 onzas de oro y 1.8 millones de onzas de plata equivalente (80:1 plata:oro), mientras que CMG obtuvo 11 mil 530 onzas de oro y 591 mil de plata, que incluye la producción de la mina San Ignacio.

Es necesario precisar que la reducción de actividades mineras impactará a otros sectores en la capital del estado, desde proveeduría química, mecánica, hasta transporte y alimentos.

El tema ya es revisado en la Presidencia Municipal de Guanajuato, que debe sumar ahora a las mineras a la lista de actividades económicas en suspensión y que representarán una presión social en las próximas semanas, donde destaca de sobrada manera el sector turístico que cada año recibe aproximadamente a 12 millones de turistas nacionales y extranjeros

El alcalde Alejandro Navarro Saldaña pidió a su equipo de trabajo un análisis sobre el impacto de los cierres de cafeterías, restaurantes, bares y hoteles, porque deberán presentarse en las próximas semanas tanto al secretario de Desarrollo Económico, Mauricio Usabiaga, como al nuevo secretario de Turismo, Juan José Álvarez Brunel, que ya debe estar arrastrando el lápiz para ver cómo apoyará a este sector vital en la economía de la capital del estado y San Miguel de Allende, donde también tiene preocupación el alcalde Luis Alberto Villarreal, ante la creciente tensión de los prestadores de servicios turísticos y el cierre de al menos la mitad de los 135 hoteles que agrupa la Asociación de Hoteles y Moteles de la ciudad.

En el caso de Navarro, tiene muy en claro que luego de crisis sanitaria los esfuerzos deberán encaminarse en la reconstrucción económica que deberá ser hábil para que el proyecto insignia de la administración, el Nuevo Museo de las Momias, se ejecute con prontitud, por varios efectos: inversión pública que generará trabajo para constructoras y empleo inmediato; reconstitución de servicios en torno al proyecto y convertirlo en una atracción turística central, con la entrada de 15 mil visitantes diarios, cinco mil más que en las actuales instalaciones. Las momias son la segunda fuente de ingresos del municipio.

Se sabe que la salida de Teresa Matamoros Montes de la Sectur hace unos días, fue la consecuencia de su insensibilidad a los efectos de la epidemia. Se recuerda que hace un mes había adelantado que el turismo no sufriría impacto alguno, porque seguirían llegando visitantes a Guanajuato. Nunca preparó un programa emergente y, a lo sumo, la dependencia activó un curso virtual llamado “¿Qué hago con mi empresa turística ante la contingencia?”, que no tuvo gran respuesta de los prestadores de servicios. De ahí que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo haya pedido a Álvarez Brunel, precisamente, como primera tarea, presentar uno y ambicioso. No pasaron ni 30 días entre las desafortunadas declaraciones de Matamoros y su salida.

El IMSS y los malos negocios

En el marco de la emisión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de una convocatoria extraordinaria para contratar a personal médico jubilado o pensionado en el estado, a través de la figura de “Servicios Profesionales por Honorarios”, por la emergencia sanitaria del Covid-19, se sabe que este miércoles será dada a conocer la empresa proveedora de insumos para la Delegación Guanajuato del IMSS, a cargo del doctor Marco Antonio Hernández Carrillo.

El proceso, aseguran algunas fuentes, no ha sido del todo aseado y sí lejano a la expectativa creada de cero corrupciones en el gobierno. Se afirma que contratistas, encabezados presuntamente por Jesús Lorenzo Bujaidar Blackaller, no cumplieron con los requisitos de la licitación LA-050GYR027-E55-2020, por 18 millones de pesos.

Se asegura que el problema está en que la licitación específica, entre otros puntos, que la compra de tóneres o consumibles deben ser totalmente nuevos, pero empresas como AP Química Industrial y Soluciones Elsa presentaron propuestas en las que recurrieron a Lexmark, que utiliza cartuchos remanufacturados, rellenados o reciclados a sobreprecios de hasta 70%. Ya en otras delegaciones del IMSS saltó el problema, como en Tamaulipas.

Hernández Carrillo deberá estar muy al tanto de este procedimiento, porque no puede arriesgar que sus 21 años de servicio en el IMSS queden manchados con impresiones de malísima calidad.