Economía y sociedad

La recuperación y el futuro

Este jueves será interesante saber qué se piensa desde Coparmex en torno al comportamiento que se observará en Guanajuato luego de que termine la pandemia, aunque no exista una idea clara de cuándo llegue a darse eso, porque deberán primero controlarse los contagios y posteriormente, de darse, vacunarse a la población para poder aspirar a una “normalidad” productiva.

Lo anterior será posible gracias a la celebración de una sesión virtual de trabajo de la Comisión Nacional de Desarrollo Regional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, donde se analizarán las perspectivas para la reactivación económica en las entidades federativas luego de la pandemia, para lo que se ha invitado a Alejandro Gómez Tamez, presidente ejecutivo de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato y director general de Grupo Asesores en Economía y Administración Pública (GAEAP).

Alejandro en su último balance señaló que con base a los datos del IMSS, se sabía que el impacto de la pandemia de febrero a mayo de este año en el estado de Guanajuato dejó la pérdida de 743 empresas, patrones que abandonaron el registro del instituto, 1.44 por ciento del total en la entidad en febrero, 48,791 patrones.

Seguramente lo que les comentará a los empresarios agrupados en la Coparmex no será muy halagüeño, porque no hay cifras que alienten una pronta recuperación. No hay dirigente empresarial en Guanajuato que no señale cierre de empresas y la pérdida de empleos, la contracción de la actividad comercial y el crecimiento de la morosidad. Tampoco han dejado de referir la carencia de apoyos contundentes por parte de las autoridades para la protección al empleo.

Este martes, Bank of America (BofA) ha pintado un escenario altamente complicado para México en 2021, luego de que se cierre el año –probablemente- con la caída en el Producto Interno Bruto de entre -10 y -12.5 por ciento, como coinciden la inmensa mayoría, por no decir la totalidad, de analistas.

Señala BofA que las condiciones son propicias para que en algún momento México pierda su grado de inversión en algún punto de 2021 o 2022. La instancia basa su análisis a partir de la concentración de encuestas hechas a 32 panelistas, que administran cerca de 99 mil millones de dólares como gestores de inversión.

La pérdida, que llevará al país a cerrarse fuentes crediticias y a elevadas tasas de interés, por el riesgo, en préstamos externos, será derivada de la desaceleración económica de los Estados Unidos, pero, sobre todo, a las decisiones del gobierno mexicano, que ha perdido credibilidad internacional y no genera confianza.

Aviso de Ocasión

Sólo para que se tome en cuenta a la hora de valoraciones futuras u optimismo de que ya salimos de esta y vamos muy bien, en días pasado se supo de la caída de Banco Famsa, esto por problemas que ya traía en su desarrollo, pero afectado de muerte por la COVID-19. Pues bien, Citigroup, dueño de Banamex, ha informado en el orden internacional que en el segundo trimestre de 2020, las utilidades de la institución financiera se contrajeron 73 por ciento respecto a lo reportado en igual lapso de un año antes, principalmente por el efecto de la pandemia por coronavirus en todo el mundo.

Hay que tomar las cosas con calma y saber navegar con prudencia estas aguas, que tardará bastante el retorno a los niveles económicos que vivimos globalmente antes de la pandemia. Habrá que hacer mucho para el crecimiento.