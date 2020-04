Economía y sociedad

Como anillo al dedo

Por: Héctor Andrade Chacón

Sólo una delirante cabeza podría pensar que el sufrimiento de más de un millón de personas en el mundo y más de 50 mil muertos, que incluyen a los más de mil 400 contagiados y 37 fallecidos mexicanos, por la pandemia de COVID-19, junto a sus enormes, negativas e históricas consecuencias económicas, pueden caer como “anillo al dedo” para apuntalar su proyecto (4T) que la realidad y los errores desmoronan a pedazos.

Comentario hecho al momento de desacreditar que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, haya dejado en claro que, en el mejor de los escenarios, el pronóstico sobre el Producto Interno Bruto será de una contracción de un rango entre -3.9 y 0.1%. Vaya, el hombre trata de ser optimista ante lo que ve, pero con una dosis de realidad para mandar un mensaje de seriedad a la población y sobre todo a quienes mueven la economía.

En su refutación, el prohombre sentado en la silla del águila argumenta, como si el Secretario de Hacienda y sus especialistas fueran unos aprendices, que ese cálculo fue hecho en un momento donde “no hay normalidad económica”.

Resultó muy perspicaz el presidente de la República, porque de esas variables parece que no tenían ni idea los hombres y mujeres de la SHCP y sus asesores de múltiples agencias. Pero él sí, el hombre totalmente Palacio Nacional, logra ver el bosque más allá del árbol.

En 2019 apostó, literalmente, por un crecimiento del PIB del 4 por ciento, luego del 2 por ciento, finalmente por el crecimiento y en todas falló. Perdió la apuesta. Navegó a contracorriente de todos los cálculos de los especialistas (él no es especialista) diciendo que siempre tenía otros datos. ¿Cuáles? Nadie sabe de ellos. Aunque podría sospecharse que se refiere a lo que le dicen las personas felices, felices, felices que, asegura, es la verdad nacional.

Además, no está dispuesto a ceder un centavo al sector privado para estimularlo ante la inmovilidad económica a la que obliga el combate a la epidemia del COVID-19.

Si no le gustó el pronóstico de Hacienda, menos le habrá agradado saber que el banco británico Barclays prevé una contracción de la economía mexicana de un 5 por ciento durante 2020. O peor aún, la advertencia de que la economía mexicana sufrirá una caída de 8 por ciento en 2020, impactada por la contracción histórica de su principal socio comercial, Estados Unidos, quien a su vez registrará un desplome de 6 por ciento, según proyectó Bank of América Securities.

Pero vamos, seamos optimistas, el mascupano tiene mejores elementos de análisis para darnos confianza de que todos estos cálculos son erróneos y que México será como su abrumado Tabasco, un edén.

El embate contra las empresas

Para Andrés Manuel López Obrador, sector privado equivale a empresarios ricos y poderosos, muchas veces delincuentes de cuello blanco a los que saluda al igual que lo hace con familiares del narco.

Craso error. Concedemos que las grandes empresas que han obtenido grandes utilidades por años bien podrían hacer un esfuerzo a favor de la nación, pero la inmensa mayoría de las empresas son medianas, pequeñas y micro y sobre todo están en estas dos últimas clasificaciones. Son la clase media y son los que generan la mayor cantidad de empleos en el país, 20 millones de trabajadores dependen de esas empresas, de acuerdo con INEGI. Empresarios con y sin conciencia social, pero que tienen en sus manos empleos y producción.

Hoy han hecho un último esfuerzo el sector empresarial organizado y los asesores económicos de López Obrador para convencerlo de que necesita dar un vuelco a sus ideas y actuar para apoyar a empresas y trabajadores, con incentivos de todo tipo, como ha hecho el resto del mundo. El domingo sabremos si algo cambió, cuando se anuncien los nuevos estímulos económicos, pero podemos prever que el ligero aumento a los precios del petróleo le harán creer que vamos de gane.

Del secretario de Hacienda, no es la primera vez que el presidente refuta sus análisis, ni la segunda, ni la tercera. Pero esta es de las más graves. Y otra vez parte de la sinrazón, del cálculo del ojo de buen cubero que desprecia la técnica que no entiende. Cada vez son más fuertes los rumores de que es pronta la salida de Arturo Herrera; apenas en julio pasado salía Carlos Urzúa de la SHCP por razones similares, porque no entiende que no entiende. ¿Dos secretarios de Hacienda en año y medio?

Por cierto, entre esos abominados empresarios, en León ya se prepara la reconversión de algunas de ellas para fabricar 15 mil respiradores que ayuden a sobrevivir a los pacientes más afectados por el coronavirus. Canacintra trabaja en ese proyecto nacional de un crispado sector privado.

Guanajuato libra su propia batalla económica

La semana cierra con aspectos interesantes de la economía para los guanajuatenses. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo parece articular más esfuerzos para respaldar al sector productivo y para ello se ha hecho de aliado al exgobernador y exsecretario de Desarrollo Económico, Héctor López Santillana, hoy alcalde de la ciudad más poderosa económicamente de la entidad, León.

En la Perla del Bajío se ha dispuesto un paquete de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa donde de proporcionará financiamiento por mil 300 pesos por cada trabajador que sea sostenido en su empleo tras la emergencia nacional. Además, las empresas deberán comprobar que no despidieron, antes de esta medida, a la mitad de su plantilla.

Las medidas del Gobierno del Estado siguen siendo insuficientes para el tamaño de la planta productiva local, frente a lo hecho en otros estados, sobre todo. Pero se sabe que ya se analizan más estímulos, porque lo que se viene será durísimo.

Hondo caló entre quienes tienen esta responsabilidad, saber que, por ejemplo, ya hay datos duros sobre la caída de ventas de automóviles en Estados Unidos y México, lo que afectará profundamente la cadena productiva del clúster automotriz guanajuatense. Los próximos meses serán complicados.

La tarea fundamental que debe soportar los esfuerzos gubernamentales en materia sanitaria, económica, social y política, es evitar hasta donde sea posible, ante esta gran crisis, la ruptura social. Hay que ver lo sucedido en otros países, empiezan a hacer agua en este apartado: sus sociedades se fracturan.

En la mira de quienes dirigen el estado, debe estar la atención emergente y sensible a la población y con altura, ver la reconstrucción necesaria.