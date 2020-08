Economía y sociedad

¿Petróleo para qué? Misteriosas remesas

Dos noticias provocan amplias reflexiones en México sobre nuestra economía y su futuro. En la primera, causa sorpresa que a pesar de todos los elementos que existen para suponer que no es un buen momento para tener una industria petrolera chatarrera o malgastar el poco dinero que queda, el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere convertirse en el nuevo Lázaro Cárdenas y reformar la Constitución para regresar al estatus anterior a 2013.

La segunda información causa estupefacción, siguen llegando remesas a México como si la economía de Estados Unidos estuviera en jauja. El país recibió 19 mil 074 millones de dólares en remesas entre enero y junio de 2020, lo que representó un aumento de 10.55 por ciento respecto al mismo periodo de 2019, pese a las afectaciones por la pandemia de la COVID-19. El total de remesas de este semestre fue superior a los 17 mil 254 millones de dólares de un año atrás, conforme al informe mensual del Banco de México (Banxico).

Respecto al primer tema, es preciso señalar que actualmente Petróleos Mexicanos pierde miles de millones de pesos, tan sólo en el segundo trimestre del año la paraestatal reportó pérdidas por 44 mil millones de pesos, que se suman a las pérdidas por 562 mil millones en el primer trimestre, conforme a datos dados a inversionistas.

Sin embargo, una revisión a dicho informe, señala que estas pérdidas de 44 mil millones no contabilizaron los pasivos laborales (jubilaciones, pensiones de viudez, invalidez y otros). Al sumarse, señalan una pérdida de 238 mil 600 millones de pesos. El pasivo laboral alcanzó en junio de 2020 la friolera de 1 billón 490 mil millones de pesos, algo así como 64 mil millones de dólares.

Por otra parte, Petróleos Mexicanos mantiene deudas financieras que, en su conjunto valen 103 mil millones de dólares.

El problema no es que el petróleo sea un bien que no valga, sino el destino que el presidente cree que es redituable: exportación de crudo y refinación de gasolinas. Las actuales condiciones del mercado internacional no precisan que, en las condiciones actuales de la paraestatal, sea posible rescatarla y luego hacerla boyante en beneficio del país, máxime si en menos de 15 años ya estarán de salida los motores de combustión interna, sustituidos por los autos eléctricos, conforme a las legislaciones de la mayoría de los países desarrollados.

En esta tesitura, la soberanía energética pasa por otros factores, no por el monopolio del petróleo. En todo caso, la refinación a productos más elaborados son los de mayor rentabilidad, como la industria plástica y otros derivados químicos. La aventura a la que nos quiere llevar López Obrador no tiene las condiciones históricas que aprovechó Lázaro Cárdenas en 1938.

En cuanto a las remesas, resulta increíble que el presidente de solace en los esfuerzos de los migrantes para enviar dinero a sus familias, pues son ellos los que alivian su economía y no la administración de la economía nacional, la cual si es su responsabilidad.

El fenómeno resulta, inclusive de interés para investigar la razón de tanto dinero enviado a México, porque se hace en un momento de alto desempleo en la Unión Americana. Hay quien piensa mal y ve la salida de capital del crimen organizado de los Estados Unidos a nuestro país.

La historia de millones de migrantes esforzados enviando todo el dinero posible no es tan creíble si no hay lugares donde los empleen. Eso sí, el envío y recepción de remesas no es tan fiscalizado como las transacciones electrónicas dentro del territorio nacional, lo que hace más sencillo el tráfico de capitales.

Más allá de estas especulaciones que buscan dar una explicación más al fenómeno que ha roto todos los análisis económicos, es preciso señalar que Guanajuato sigue siendo el tercer estado con más ingresos por remesas, acumulando mil 720 millones de dólares, poco menos del 10 por ciento nacional.

Los primeros lugares en aceptación de remesas son Jalisco y Michoacán. Lo interesante de este último informe es que Jalisco ya es el estado con mayor recepción del dinero que se envía de Estados Unidos a México, en su mayoría por transferencia electrónica. En el semestre acumuló 2 mil 10 millones de dólares, por mil 950 millones del estado de Michoacán, estado que por años fue el líder en recepción de divisas.

Estos tres estados: Jalisco, Michoacán y Guanajuato, son el gran triángulo de oro de las remesas.

En el orden internacional, México, de acuerdo con datos del Banco Mundial, ocupa el tercer lugar como receptor de remesas. En el 2019 recibió 38,5 mil millones de dólares por este concepto, el segundo y primer lugar son China e India respectivamente. En el primer semestre de 2020, bajo las condiciones severas que impone la pandemia, el país ya recibió la mitad de lo tomado el año pasado. Increíble.

Sólo como datos adicionales a la cuestión de las remesas, la pandemia y el desempleo entre migrantes en la Unión Americana, el desempleo en esa nación afectó a todo grupo poblacional, pero los migrantes no sólo resintieron una mayor tasa de desocupación, sino que se intensificó en las mujeres, según informó en julio el Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés).

Además, precisa que los migrantes de origen latino ocupados en servicios, transporte, construcción y campo, son los más afectados por la pandemia. En total, un millón 455 mil 367 empleos se perdieron de enero a mayo entre esa población, 720 mil 535 entre hombres y 734 mil 832 entre mujeres. Aunque la tasa de desempleo entre varones bajó a 13.9 por ciento, 21.1 por ciento de mujeres están desempleadas.

En este escenario el único dato disruptivo es el dado por el Colegio de la Frontera Norte: “Cinco de poblaciones vulnerables al Covid-19”, donde cita que los Estados Unidos emitieron más visas de trabajo en la pandemia para trabajadores mexicanos destinados al agro. La necesidad de mantener su producción alimentaria. Entre octubre de 2019 y febrero de 2020 los mexicanos obtuvieron 56 mil visas para trabajar en el campo estadunidense, lo que representa 13 por ciento más respecto del mismo periodo del año fiscal anterior. En marzo, se dieron 24 mil visas más.

A este factor debe sumarse otros datos, entre 2019 y 2018 bajó en 2.24 por ciento el número de migrantes mexicanos trabajando en Estados Unidos, conforme a datos del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, pues había 7.3 millones de trabajadores registrados el año pasado frente a 7.5 millones del 2018.

En los Estados Unidos, entre mayo y junio de este año, más de 30 millones de trabajadores pidieron subsidio de desempleo.

El gran misterio de las remesas.