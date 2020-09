Economía y sociedad

La ruta trasnacional

Cuando Donald Trump ha colocado a las armadoras estadounidenses como arietes contra la globalización, sabe perfectamente que está utilizando un elemento retórico y que estas empresas, las llamadas tres grandes: Ford, General Motors y Chrysler, a pesar de ser multinacionales, aceptarán mantener sus plantas en Estados Unidos por los riesgos fiscales y sanciones que les puede imponer el actual gobierno, pero no por amor al país de las barras y las estrellas, pues su desarrollo estratégico, a partir de la concurrencia de capitales de diversas partes del mundo, es trasnacional.

Por eso resalta el esfuerzo de General Motors y Honda por unificar esfuerzos productivos para Norteamérica. Se anuncia que juntos fabricarán una gama de autos. Ambas armadoras compartirían plataformas comunes de los vehículos, incluidos sistemas de propulsión eléctrica y de combustión interna.

Esta es una gran noticia para Guanajuato, pues ambas empresas tienen armadoras en el territorio estatal y bien podría ser punto de concurrencia tecnológica y productiva. Las conversaciones para planificar las operaciones conjuntas comenzarán de inmediato y el trabajo de ingeniería comenzará a principios de 2021, de acuerdo con los primeros datos que ha precisado General Motor.

Los esfuerzos de las armadoras para consolidarse en esta alianza estratégica bien pueden ser aprovechados por el Gobierno del Estado para atraer la reconversión que sufrirá la industria automotriz al pasar de los motores de combustión interna a los eléctricos. Ellas han marcado la pauta al anunciar que la unión representa una expansión significativa de las colaboraciones existentes entre las dos empresas en automóviles eléctricos, tecnología de vehículos conectados y celdas de combustible. Los proyectos pueden caminar en el estado y dar un nuevo impulso al sector automotriz en la entidad.

No hay que olvidar que otras dos armadoras en Guanajuato, Toyota y Mazda, ya se preparan para masificar los híbridos y luego en 2035 llegar a la producción plena de autos eléctricos, porque ya hay restricciones legales programadas para la introducción de autos de combustibles fósiles a partir de ese año en varios países de la Unión Europea y Asia, si descartar que se avance en ese camino en los Estados Unidos.

Aviso de Ocasión

Pues de allende el norte, la Oficina de Censos del gobierno estadounidense reporta que México logró un superávit histórico con EU al inicio del T-MEC. Nuestro país, durante el mes de junio logró exportar a la Unión Americana bienes por 29 mil 87 millones de dólares, mientras que importamos 18 mil 448.8 millones. Es decir, el superávit fue en junio de 10 mil 639 millones de dólares.

No es para festinar. Si, ingresaron más dólares de los que mandamos a Estados Unidos, lo que representa dos cosas: nuestros vecinos comenzaron a dinamizar su economía, a tener mayor producción y por ende nos han comenzado a adquirir más materias primas, componentes y otros bienes, inclusive para consumo final. Pero, también significa que nuestra industria y nuestro pueblo no compran, porque siguen aletargados por los efectos de la pandemia de COVID-19. Es decir, nuestra economía no camina y no importa. Ya lo dijo el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath: no todos los superávits son buenos, sobre todo cuando son muy grandes.