Economía y sociedad

La retórica política y los hechos económicos: Pega el coronavirus

Por Héctor Andrade Chacón

La preocupación se mantiene en el mundo de los negocios. No hay perspectivas claras de mejoría a la situación de salubridad internacional ante el coronavirus COVID-19 ni de su duro impacto en la economía del orbe. La mayor prueba de ello se dio este martes, cuando de manera sorpresiva la Reserva Federal del Tesoro de los Estados Unidos (FED) determinó una baja a sus tasas de interés, en una medida de apremio para incentivar a los mercados, se adelantó casi dos semanas a la revisión programada. El resultado, siguieron cayendo los indicadores; el principal, el Dow Jones, perdió 786 puntos, cerca de 3 por ciento durante la sesión, una caída similar a la del índice de Standard & Poor’s y el Nasdaq.

La medida, audaz, por el Tesoro estadounidense, generó un impacto favorable en lo inmediato, pero no duró mucho. Ya son nueve los muertos en los Estados Unidos y los contagios van en aumento en el resto del mundo. Pero más allá de eso, comienzan a sentirse con dureza los efectos de la parálisis industrial en China, la gran fábrica del mundo, que ha dejado de mandar componentes al resto del mundo, y lo que se puede hacer o enviar, ha elevado sustancialmente sus costos.

Los políticos, en tanto, buscan cómo sacar raja al asunto y no verse tan afectados por lo que sucede en la economía. Donald Trump, en plena campaña por la reelección, sigue presionando para que la FED baje aún más sus tasas, porque le interesa que su economía interna siga moviendo las inversiones y él se vea como protector de las empresas estadounidenses, aunque en los hechos comiencen a sufrir al ya no producir con la misma celeridad o de plano detener líneas de fabricación, como ya sucede con empresas como Apple.

En México, el principal asesor económico y jefe de la oficina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Romo, en medio de escándalos por tráfico de influencias a favor de sus empresas, ha salido a decir que México, ante la crisis, tiene una oportunidad de crecimiento, pues “representantes de diferentes industrias que están buscando instalarse en el país. Este problema del coronavirus, que es un problemón también se convierte en una oportunidad para México, porque en estos días hemos recibido muchas visitas de banqueros, inversionistas y compañías industriales tecnológicas porque están pensando reacomodar sus cadenas de valor”.

El funcionario quiere hacernos ver como si este tipo de decisiones empresariales pueden tomarse de la noche a la mañana o que la incertidumbre que genera la forma de manejarse la economía en México por la 4T sea el panal de rica miel ante lo que pasa en China y el resto del mundo. Vaya, ni siquiera se plantea el escenario de que en nuestro país ya hay contagiados.

En Guanajuato, COFOCE pone el buen ejemplo

En nuestro estado, en relación a la retórica política, no cantamos mal las rancheras. Hoy, la inauguración de la Feria Sapica 82 fue el escenario para la grandielocuencia del poderío económico guanajuatense frente a la caída económica nacional. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, hizo ver que hay jauja, inversiones, crecimiento industrial, producción, empleo. Mientras que los zapateros confían en sustituir las importaciones de calzado chino.

No es malo tener una perspectiva de optimismo ante los problemas, pero en todos los órdenes de gobierno debe haber un mínimo de responsabilidad para presentar la situación real de las cosas, para que se tomen las decisiones correctas con base en los datos ciertos. Los mercados no mienten, ellos son los que pagan de primera mano los efectos y luego la población, la clase política piensa en las elecciones. Un discurso no borra que Guanajuato no creció en 2019.

Por eso, llama mucho la atención una encuesta que presentó la Coordinadora de Fomento a Comercio Exterior (COFOCE), sobre los efectos iniciales del COVID-19 en la industria exportadora asentada en Guanajuato, donde de manera técnica -lejos de la retórica política de este martes- se expone que 46 por ciento de las empresas encuestadas ya resienten el impacto en sus ventas y envíos al extranjero.

Con 145 empresas encuestadas, 23 por ciento asegura que ya redujo su producción entre 5 y 25 por ciento. Otro 11 por ciento ya tiene efectos directos en sus costos fijos y gastos de operación por las modificaciones en precios de bienes y servicios, derivadas por la epidemia. Otras ya reflejan las pérdidas en sus registros contables.

El estudio, basado en 145 empresas encuestadas y con un nivel de confianza del 95 por ciento, señala que solo 36 de cada 100 exportadoras manifestó no tener ninguna afectación en su producción por esta contingencia sanitaria.

Frente a los hechos, las empresas buscan sustituir su proveeduría internacional por nacional o diversifican sus proveedores en el mundo. Pero son pasos que llevan tiempo y generan costos.

El trabajo hecho por el director de COFOCE, Luis Ernesto Rojas Ávila y la transparencia al informarlo, deben aplaudirse. Nos ayuda a saber dónde está parado un sector muy importante de la economía guanajuatense y nos da la oportunidad de calcular escenarios en otros.

Las oportunidades en la crisis, existen, pero ayuda más la mesura que un momento de josealfredismo…

Aviso de Ocasión

Por algo lo hacen. La tarde del martes, el Banco Mundial anunció la apertura de un paquete de apoyo financiero hasta por 12 mil millones de dólares para respaldar de forma a las naciones más pobres del planeta, para que mejoren sus sistemas de salud y puedan paliar de mejor manera la epidemia del coronavirus COVID-19.

El paquete financiero ofrecerá donaciones y préstamos de bajo interés de la AIF a los países de ingreso bajo. Urge atender la crisis.