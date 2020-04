Economía y sociedad

Emergencia Nacional para salvar nuestra salud y la economía

Por: Héctor Andrade Chacón

Los próximos días serán cruciales para nuestra salud, para nuestra economía y para nuestro comportamiento social y político de los próximos años. Estamos entrando a lo que será la peor depresión económica en toda la época posrevolucionaria. Ya no hablamos de recesión, todos los cálculos nos llevan a un escenario tan complicado como el vivido en la depresión de 1929 a 1932, cuando cayó el Producto Interno Bruto (PIB) del país en -17.6 por ciento. No hay que olvidar que en 2019 no creció el PIB.

La situación es tan crítica que ya prevén en los mercados que antes de que concluya esta semana, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decretará el “Estado de Emergencia Nacional”, al menos por 15 días, con absoluta restricción a la movilidad de las personas, salvo a actividades esenciales. El #QuédateEnCasa es el primer ajuste. Este domingo por la noche, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que extiende al 30 de abril el aislamiento social ante el coronavirus, de ese tamaño las cosas.

Todo cambió en menos de una semana. El gobierno mexicano ha comenzado a girar la nave hasta la comprensión de que ahora ya está dentro de una inmensa tormenta sanitaria y con ello los efectos económicos más grandes en la historia moderna de México, a la altura de lo que está pasando en el mundo. Sin embargo, el miedo sigue siendo el factor que ancla al presidente Andrés Manuel López Obrador a aceptar que ha tomado las decisiones equivocadas y que ahora debe tener fuerza de resolución para actuar de la manera más rápida y contundente para salvar lo que se pueda.

Un menos de una semana el mandatario macuspano pasó de su irresponsable recomendación en Oaxaca de que la gente estuviera en las calles, en sitios de reunión pública, a pesar de la advertencia de la necesidad de mantener ya un aislamiento necesario para frenar la cadena de contagio del Covid-19, a la petición de quedarse en casa, haciendo segunda al llamado desesperado de Hugo López-Gatell, el responsable público de la lucha contra el coronavirus, para advertirnos que si no logramos el aislamiento, el sistema quedará rebasado y los problemas estallarán. Un aviso enfático, pero sin la fuerza del Estado.

Siguen apelando a la buena voluntad de la gente, la misma que este fin de semana, al menos en varios puntos del estado de Guanajuato y otras entidades, hacían vida social en tianguis, plazas y otros puntos de reunión, porque no creen en la emergencia, no les importa. Mientras grandes empresarios siguen tratando de empujar a que no haya aislamiento total. Este fin de semana un dato dimensiona el desastre que vive nuestro mayor socio comercial, mismo que nos impactará como una locomotora si sigue insistiendo el presidente mexicano en que darle píldoras de supervivencia a la economía popular es la solución a un problema macroeconómico: las solicitudes de seguro de desempleo en la Unión Americana son de 3.2 millones de persona.

El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, nos pone en aviso que este fenómeno no hay antecedente histórico a esa cantidad. El máximo se había dado en 1982 cuando se atendió a 695 mil solicitantes. En la crisis de 2007-2009 llegaron a 665 mil pesos, pero se habían perdido 8.2 millones de pesos. Así que habrá que dimensionar el impacto cuando son 3.2 millones los que piden apoyo de sobrevivencia (¿de cuántos desempleados?), con dolor, ante lo que hoy sucede.

Para Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) de las Naciones Unidas, ella indica que los efectos internacionales harán que el PIB de la región decrezca, el desempleo aumente y millones de personas se sumen a los índices de pobreza. Una crisis tan profunda que obligará a repensar la globalización y el sistema económico. Y señala con angustia: lo que viene tendrá similitud a una economía de guerra.

En México la Concamín ya hizo sus cálculos, si el PIB llega a contraerse 5.5 por ciento, la pérdida de empleos formales será de un millón al menos. No contabilizan el impacto en la economía informal. Lo malo es que cada semana los escenarios que se pintan son más difíciles, el pronóstico de JP Morgan de una caída en la economía mexicana de -7 por ciento, que tendrá su mayor énfasis en este segundo trimestre del año con una contracción de -35.5 por ciento del Producto Interno Bruto, nos indica que el desempleo puede entonces ser mayor.

Sin duda muchas familias caerán en la pobreza. Y lo peor de todo, las remesas, de donde han vivido muchas familias por años, ante la parálisis productiva y desempleo en los Estados Unidos, se reducirán significativamente.

El gobierno federal tiene que decirnos, ya, cómo enfrentará esto, fiscalmente, financieramente y socialmente. La Emergencia Nacional deberá mostrar vías, no sólo sanitarias, sino también económicas para paliar lo que viene y reconstruirnos. Mientras el gobierno se decide, la gente, como en 1985 y en otros momentos, se organiza para levantar a esta gran nación.

Guanajuato insuficiente el apoyo y urgen decisiones

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo también debe poner a remojar sus barbas ante lo que sucede en el mundo. La compra de vehículos en los Estados Unidos se ha detenido y las armadoras calculan los ajustes para el futuro próximo. Los efectos se sentirán sin duda en nuestra tierra, en el sector automotriz y en muchos otros rubros.

Lo inmediato es el apoyo para la economía de sobrevivencia para las familias ante ese encierro y medidas que vienen. Además de enfrentar la crisis médica, claro. Luego, el apoyo a una planta productiva que necesita sostenerse para comenzar a articular su despliegue en un momento de reconstrucción internacional y nacional.

El paquete de 800 millones de pesos anunciados es poco para una economía como la guanajuatense, ubicada entre las cinco más poderosas de México. Yucatán, por ejemplo, nos dio una muestra con los 3 mil 228 millones de pesos para estímulos fiscales y apoyos sociales, que el gobernador Mauricio Vila Dosal ha pedido a su Congreso local le apruebe, mientras en Chihuahua, su mandatario Javier Corral, anunció la entrada en vigor de medidas de austeridad en su gobierno, con reducción de sueldos a él y su gabinete al 50 por ciento, entre otras medidas. Ambos, gobernadores panistas, por cierto.

Dentro de los organismos empresariales les ha parecido que la respuesta del gobierno del estado no ha sido la correspondiente a la Grandeza de México, aunque oficialmente han tenido que respaldar al mandatario estatal, porque no es bueno mostrar rupturas. Aunque esperan más, ante lo que ya está llegando.