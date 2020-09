Economía y sociedad

La vacuna

En el orden privado, todos hacen lo suyo para sortear el grave momento que atravesamos como sociedad, porque les es inherente para su supervivencia o bienestar. Sin embargo, la conducción social que debe darse desde el Estado en México para orientar los esfuerzos hacia un mejor fin ha resultado, lo menos, deficiente para aliviar los efectos de la pandemia de COVID-19.

La noticia de que la Fundación Slim ha financiado a la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca para que generen una vacuna contra el mal que agobia al planeta y esta pueda fabricarse en México y Argentina para su distribución, sin fines de lucro, entre la población para la mitad de 2021, ha evidenciado la estupidez y mezquindad de quienes tienen a su cargo en el país la Salud Pública.

Refiero como estupidez, en su “forma nuclear” como refiriera el filósofo Johann Erdmann a la estrechez de miras, que también se traduce a mentecato o privado de mente, términos tan emparentados a idiota en su acepción griega, aquel que considera todo desde su óptica personal, como si fuera universal, indiscutible.

Verá usted, la noticia de la fabricación de la vacuna que ya está en una fase avanzada de investigación, lo que no garantiza que esté lista pronto pero es altamente probable, no se dio en México para solaz del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que desde enero tuvo la oportunidad de prever las medidas para enfrentar la enfermedad y que en cambio la minimizó en febrero como algo menor a la gripa (Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Salud y zar antiCOVID-19), sino que salió desde la Casa Rosada en Argentina, con el presidente de aquel país, Alberto Fernández, y su ministro de Salud, Ginés González García.

Los argentinos, a la par de que la Fundación Slim y AstraZeneca confirmaban la información con un boletín, de entrada aseguraron el miércoles que los primeros en recibir la vacuna en su país serán los elementos del personal médico y de enfermería que se la rifan a diario con los enfermos. Luego, será a la población más vulnerable ante la enfermedad. Tienen claro qué van a hacer.

En nuestro país, un tuitazo del canciller Marcelo Ebrard concedió que era cierta la noticia y que si era un logro de la Fundación Slim, pero que sería hasta ayer jueves que se informaría por parte del Gobierno de México más al respecto. El espectáculo de la mañanera de ayer mostró cuán mal está la administración de salud en México y por qué razón han llegado al peor escenario que trazaron sobre la pandemia, con casi 60 mil muertes y contando.

De entrada no ofrecieron datos duros, sino voluntarismo, como el del presidente Andrés Manuel López Obrador al afirmar que los pobres no estarán al final de la fila de vacunación, lo que se sabe superado desde el momento que se logró que la producción se distribuya a un costo de 3 a 4 dólares por vacuna, es decir de 60 a 80 pesos, lo cual es asequible para el gobierno mexicano y un alto universo de personas.

Luego, López-Gatell, el estratega que está en su peor escenario, no pudo decir cómo se distribuirá la vacuna. Es decir, ni siquiera tuvo la sensibilidad de los argentinos de apurar que los primeros vacunados serán los valientes que están en la línea del deber, doctores, enfermería, auxiliares.

El brillante epidemiólogo dijo y cito textual: ““Los pormenores técnicos de a qué poblaciones en qué momento se irán estableciendo en el mundo entero y también en México de acuerdo al avance del conocimiento científico”.

Señor Hugo López-Gatell Ramírez, no dudo que su sapiencia le dicte que tras conocerse científicamente los alcances y eficiencia de la vacuna en los individuos, se determine su uso masivo. Pero determinar a priori quiénes serán los primeros a inmunizar, es una decisión de orden político y por ende estratégico. Debiera preguntarle al ministro de Salud, Ginés González García, ese sí experto en salud pública y probado, cómo fue que tomó la decisión de que los profesionales de la salud sean los primeros en vacunarse, que eso se dé a mediados de 2021 y que ya sepa, que con los recursos que cuenta su patria, al menos ya garantiza que 20 por ciento de su población podrá vacunarse en cuanto el producto esté listo.

En Argentina, hay al momento: 269 mil casos positivos y 5 mil 213 muertes, con una población general de 45 millones. En México medio millón de contagiados y casi 55 mil muertos, con una población de 128 millones. Cada quien sus particularidades, pero en cuestión de políticas de Estado en materia de Salud, hay distancias, a pesar de que nuestro país tiene mucho más que aquel país.

Allá no le echan la culpa a la comida chatarra. El problema ya está en la sociedad con los factores conocidos, luego entonces qué política aplicar para contener es la cuestión. Una dieta no para pandemias, los tiempos no dan ni los efectos en la salud de las personas. Son otras las respuestas. El futuro es otra cosa. De la SSA no sabemos objetivos, líneas de acción, metas, ruta crítica. No hay plan, pues.

El tema es de suma importancia económica, porque una población sana, con movilidad social plena y seguridad, resultan esenciales para enfrentar la gran crisis económica que tenemos en México, superior a la crisis de los años treinta del siglo pasado. Urge contener el problema ahora y sortear el futuro con las vacunas.

Ya habrá especialistas que nos indiquen qué representan para nuestra economía 60 mil almas menos, una pérdida enorme seguramente y que se suma a las pérdidas que generan también las miles de muertes por la inseguridad. En lo humano, es irrecuperable la pérdida de un amigo, de un ser querido y que hoy ven como meros números en Palacio Nacional.

¿La historia los absolverá?