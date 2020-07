Economía y sociedad

La competencia llega con el T-MEC

La entrada en vigor del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, comenzó a generar la incorporación de políticas comerciales novedosas en nuestro país por parte del sector automotriz, gravemente afectado por la parálisis económica que ha dejado la pandemia de COVID-19. La financiera GM Financial ha dado el primer paso a favor de los clientes de General Motors.

La propuesta de la financiera implica la devolución del enganche a los clientes que adquieran un vehículo de marcas como Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac, en caso de que pierdan su empleo de forma involuntaria, luego de haber cumplido al menos el pago de dos mensualidades. El reintegro se hará hasta por un monto máximo de 200 mil pesos. Eso sí, deberán devolver el auto, obteniendo así liquidez inmediata.

La propuesta, interesante, sin duda detona incentivos para que otras automotrices también vayan más allá y traten de respaldar a quienes, en estas condiciones difíciles de la economía nacional, se arriesgan a invertir en un automóvil nuevo.

Y ya que se aborda el tema automotriz con esta buena noticia de General Motors, se ha comenzado a aplicar con el T-MEC, el incremento al Valor de Contenido Regional (VCR) en la producción, el porcentaje de piezas hechas en Norteamérica en los automotores, de 62.5 a 75 por ciento.

No sólo eso, deberá aplicarse el Valor de Contenido Local, donde de arranque, 40 por ciento del valor de vehículo deberá producirse utilizando salarios de al menos 16 dólares estadounidenses por hora.

También establece un VCL de 40 por ciento. Esto es, 40% del valor del vehículo deberá producirse utilizando salarios de al menos de 16 dólares estadounidenses por hora. Un estudio reciente concluyó que los ingenieros en las plantas automotrices mexicanas ganan entre 12 y 20 dólares la hora en ingeniería y administración. En Estados Unidos y Canadá los ingenieros llegan a ganar hasta 100 dólares en la industria automotriz. Esto llevará los salarios hacia arriba y qué bueno para nuestros trabajadores.

El otro marro

Sucede que la Auditoría Superior de la Federación, ayer por la noche, dio a conocer un análisis sobre la relación entre comportamiento de la economía mexicana y el gasto gubernamental en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en subejercicio y con una austeridad republicana sin método y al contentillo.

De acuerdo a la ASF, en 2019 la restricción de gasto ordenada por el presidente de la República, llevó a que de cada 100 pesos, sólo 12 fueron a inversión física e infraestructura. Es decir, no sólo no se gastó adecuadamente, sino que se despreció la inversión para el crecimiento futuro de México. Como puede usted prever, esto enfrío en buena parte la economía al no incentivar a sectores como el de la construcción.

Esta información está contenida en el informe preliminar del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 y está siendo sujeto de análisis en la Cámara de Diputados. El año pasado, la economía se contrajo y se preveía un mal año 2020, lamentablemente la aparición del COVID-19 ha destrozado totalmente la economía nacional y aun así, AMLO insiste en no gastar lo necesario, viene el 2021 y su cálculo va hacia los apoyos sociales.