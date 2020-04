Economía y sociedad

Certezas, urgen las certezas. No hay plan económico

Por: Héctor Andrade Chacón

Van tarde. El presidente de la República no está tomando las decisiones correctas y cuando endereza el camino lo hace tarde o de manera incompleta. Se le atraviesan sus dogmas que no le permiten leer el tiempo y sociedad en la que vive. Al grado de que, en su propio equipo, hay fisuras en este momento de grave crisis que conjunta ya los problemas de orden sanitario, económico y social.

El lunes, las principales figuras de su gabinete, llevando a la cabeza al canciller Marcelo Ebrard, curiosamente el responsable de la política exterior, salieron a informar que se había tomado la decisión de dar a conocer la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por el coronavirus Covid-19, medida que es correcta en su sentido, pero que es incompleta porque, como es marca de Palacio Nacional, su residente carece de la decisión necesaria para hacer algo fuera de sus creencias.

Son medidas que nos remiten a la suspensión de actividades no esenciales, durante un periodo determinado (30 días), especificadas con una lista de lo que se considera esencial. Con la obligatoriedad de protegerse a los trabajadores durante la suspensión con el pago de su salario íntegro durante ese tiempo. Pero la movilidad no se restringirá con uso de la fuerza del Estado, quedando a la buena voluntad lo que se requiere como obligatorio, como mal menor, para frenar la epidemia. Esto último, en una sociedad que no cree y confía en la autoridad, resultará fatal.

Además, no se emiten las medidas económicas, fiscales y administrativas del Gobierno Federal para que no haya un colapso en la planta productiva. De entrada, se apela a la buena voluntad, pero con la espada de la ley si no se cumple con las medidas de protección salarial. Y no hay claridad de cuándo se darán a conocer, porque sólo se esboza que se hará.

Las empresas urgen de los apoyos y estímulos fiscales y económicos, porque sin ingresos deben cumplir sus obligaciones laborales y fiscales, que tienen un costo y la inmensa mayoría de este país no cuenta con reservas amplias para sobrellevar esta crisis. Si no se conoce cómo funcionan las empresas, más allá del escritorio público o comentario de café, seguramente lo teorizado chocará con la práctica.

La voz la ha levantado ya este martes el Consejo Coordinador Empresarial que ha urgido una serie de facilidades tributarias a fin de contar con liquidez para afrontar sus operaciones y pagar salarios, mientras dure la contingencia por el coronavirus. Acepta que la “cuarentena” pedida es necesaria, pero advierte que “afectará la generación de ingresos necesarios para la operación de las empresas”. Es un llano corte de caja.

Sin duda hay empresas, con miles de trabajadores que, por su tamaño y poderío de sus grupos, podrían soportar la medida, con afectación a la utilidad de sus accionistas, una medida de economía moral que pide el presidente. Pero la inmensa mayoría no, porque no acumulan recursos. Las primeras amasan las fortunas, se entiende, las otras salen adelante sin tanto margen.

En Guanajuato, también urge que se activen las mentes del gabinete económico del gobernador. Las medidas son insuficientes. Vaya, hasta Aguascalientes, gobierno panista, por cierto, con una economía mucho más pequeña que la nuestra, tendrá un paquete económico de apoyo estatal mucho más ambicioso que los 800 millones otorgados por Héctor Salgado Banda.

El Gobierno del Estado, por este año, debe entenderlo, tiene que asumir medidas de austeridad, recortes, tumbar proyectos que ya no se sostendrán en este escenario y este año fiscal. Hay que redirigir el dinero, para que se acote el daño general a la economía estatal.

Los 87 mil 300 millones de pesos planteados en los ingresos 2020, no se alcanzarán probablemente. La reingeniería ya debe estar operando en torno a eso, porque no habrá participaciones y aportaciones federales suficientes, ni tampoco los ingresos fiscales locales planteados. Luego, el gasto público debe moderarse, el corriente, sobre todo. El de inversión también ajustarse.

Los diputados, sobre todo la mayoría panista, tienen que estar arrastrando el lápiz, no sólo esperar a que la Secretaría de Finanzas les diga qué hacer. Ellos también deben jugar su papel histórico en este momento. Ayudar al gobernador Diego Sinhue Rodríguez.

Hay que encontrar más recursos, la sociedad los requiere ahora. Hay angustia y es mala consejera.

Estamos entrando en una espiral que podría desembocar en otras situaciones sociales graves. No hay que olvidar que la inseguridad no ha desaparecido con el COVID-19. Los grupos delincuenciales siguen operando y entran también en crisis, porque la economía también les afecta, no tienen proveeduría para las drogas y otras actividades se les cierran. Ellos también buscarán cómo sostenerse y pueden aprovechar el descontento social. Los saqueos que sospechosamente se realizan en algunos estados o al menos las incitaciones, podrían venir de manos oscuras.

Las decisiones, deberán tomarse, porque no hay salidas. Pero la pregunta es cuándo. Entre más tarde, menos certezas, más daño, más inestabilidad y la reconstrucción será más larga.

El Gobierno de México ha tenido más de un mes, al menos, para preparar las medidas. Y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador haya salido alguna mañana a decir que tienen más de tres meses preparándolas, cuando ni siquiera se conocía del todo sobre el coronavirus, la implementación demuestra que es una falacia. Basta ver la desesperación del sector médico y fuerzas armadas para contratar personal médico, conseguir insumos y equipo, y el desorden económico nacional, para entender que se actúa bajo improvisación.

Aviso de Ocasión

Los grandes impactos económicos de esta crisis han comenzado a hacer su corte de caja en las revisiones trimestrales. El acumulado de perdidas en las bolsas ya supera los daños de 1987 y volamos hacia los escenarios de la Gran Depresión de 1929.

La devaluación del peso mexicano fue la más grande de entre todas las monedas de las economías emergentes y sólo fue frenada con la línea swap (mecanismo de seguridad en el manejo de divisas entre el Tesoro de Estados Unidos y el Banco de México) para controlar la situación que no conviene en el mercado de Norteamérica. Sin embargo, se fugaron 4 mil 500 millones de dólares de inversionistas extranjeros ante la incertidumbre por lo hecho en México y los efectos del COVID-19.

El costo del barril del petróleo, en 10.76 dólares, debajo de lo que cuesta producirlo en México (arriba de los 14 dólares), al menos en varios puntos de extracción, genera un enorme boquete al presupuesto federal.