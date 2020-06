Economía y negocios

¿Reconciliación empresarial con el presidente? No gracias…

En una visión fragmentada de la economía nacional, pues al ver el bosque el escenario es altamente complejo frente al optimismo del tabasqueño residente de Palacio Nacional, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, apretó el ceño y ofreció el terrible diagnóstico: vivimos un “abril negro”, pues el Producto Interno Bruto se contrajo entre 18 y 19 por ciento.

El funcionario citó además que en mayo tendremos una caída similar, aunque tiene la esperanza de que los números pudieran ser mejores. Eso sí, reprodujo la lógica de Andrés Manuel López Obrador de que el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) vendrá a solucionar los problemas a partir de julio primero, pues dijo que el tratado ya era la apuesta del Gobierno para lograr parte del crecimiento que veremos en los próximos años.

Como rasgo de este abril negro que dice el secretario de Hacienda, tenemos a la industria automotriz, la cual presentó una caída de 94 por ciento en su producción, mientras que las ventas cayeron a -64.5 por ciento; una caída mucho más profunda que la dada en abril de 2009, un año también de grandes dificultades económicas, en aquel entonces la caída de las ventas automotrices fue de -32.8 por ciento.

Esta especie de aceptación del momento crítico que vive la economía mexicana por parte del secretario de Hacienda, ubica al menos que dentro del gabinete presidencial hay quienes si valoran los datos, aunque no tengan el impacto que debieran en la conformación e implementación de políticas públicas por la avasallante intervención presidencial, sustentada en sus prejuicios y deficiencias en la comprensión de la economía moderna.

De la misma forma, se observó con curiosidad la entrevista del líder morenista en el Senado, Ricardo Monreal, con la cúpula de la Confederación de Cámaras Industriales de Comercio (Concamin), donde al contrario de lo dicho por AMLO y Arturo Herrera, les dijo a los empresarios que el T-MEC no será la “varita ni la panacea” para el crecimiento económico, para luego pedirles que olviden “enconos, enfrentamientos y desconfianza” para reconciliarse con Andrés Manuel López Obrador.

Hábil político, Monreal, se desprende de su participación, fue mensajero de Palacio Nacional ante Concamin. Ha jugado un doble papel este sexenio, por un lado una forma de conciencia y rectificador de los dichos presidenciales, como mostrando que hay cierta racionalidad en Morena ajena a los dictados del presidente. Aunque, al final, en realidad es sólo un termómetro y ajuste para las políticas del macuspano. Evita las rupturas, donde sabe que hay resistencias.

Sus desayunos constates con el presidente no narran desencuentros, sino misiones y reportes sobre ellas. En este encuentro virtual con Concamin, acudió como el facilitador del reencuentro del mandatario federal con los hombres de negocios, para tratar de decirles que deben tenerse confianza mutua y atraer inversiones, para levantar la economía. Siendo ellos, los empresarios, los que deben emprender la reconciliación.

Los hombres de negocios, a quienes previamente Ricardo Monreal halagó al decirles que “madurez han creado empleos y que están luchando en este momento por mantenerlos”, sabiendo el momento actual de la sociedad mexicana y el entorno internacional, le respondieron que es evidente que el Presidente no quiere a los empresarios. “Si sigue pateando el pesebre, no habrá inversión en México”. No hay confianza, fue rota por el presidente. No por ellos.

Monreal, de probada experiencia, seguramente sabía de antemano que su embajada era imposible, porque estamos lejos, muy lejos de las formas presidenciales de los 70´s que tanto gustan a López Obrador. Ahora, a pesar del poder del Ejecutivo, ya no se le ve como el soberano del siglo XX. Pero bueno, esa era su misión, tender un puente, aunque la edulcorara.

El presidente necesita el dinero de los empresarios, sus inversiones, pero quiere controlar todo desde su visión estatista rupestre, porque hasta ese modelo ya evolucionó y si no que lo diga el embajador de China, que ya hasta columnista en diarios nacionales.

Mañana o en días posteriores, Andrés Manuel López Obrador nuevamente denostará a los fifís, a los conservadores, a los empresarios corruptos, metiendo a todos en el mismo saco. Su proyecto personal es el que importa.

Aviso de Ocasión

La Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato ya se sumó a las críticas contra Fondos Guanajuato. Se sabe que en el círculo cercano al gobernador Diego Sinhue Rodríguez se considera que las cúpulas empresariales están haciendo la grilla porque van por cuotas, aunque también ya hay dudas sobre el papel de Carlos Ramón Romo.

De cualquier forma, en lo público, en las microempresas corre la idea de que es más eficiente el IMSS que la dependencia estatal. Urgen respuestas.