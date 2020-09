Economía y Negocios

Un magro porvenir

Conforme avanza el análisis del Paquete Económico Federal 2020 y se hace eco de la postura presidencial de no cambiar rumbo, pese a ya haber chocado con un iceberg llamado Covid-19 cuando su nave ya hacía agua, diversos centros de análisis nos confirman que no quedará más salida que esperar a que la economía internacional se reencarrile y los esfuerzos privados locales se armonicen para comenzar a hacer caminar la economía, pero la recuperación llevará años.

Este fin de semana el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) adscrito al Consejo Coordinador Empresarial destacó que “la inacción de las autoridades ante condiciones apremiantes y agudizadas por la emergencia sanitaria conllevará a más pobreza de las familias, precarización del mercado laboral, inversión limitada que inhibe la creación de empleos y fuertes problemas de liquidez que están llevando hacia la insolvencia y el cierre de las empresas”.

Y remata, “en estas condiciones, solo se puede anticipar un magro porvenir para la economía en los próximos años”. El análisis del CEESP marca un escenario que debe complementarse con el debilitamiento de las finanzas públicas estatales, pues la Federación ha dispuesto severos recortes para las entidades federativas en sus aportaciones y participaciones para 2021, lo cual limitará también sus márgenes de maniobra ante posibles apoyos adicionales al sector productivo.

Un botón de muestra resulta ser el sector constructor, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Guanajuato, Francisco Javier Padilla Guerrero, presentó su evaluación sobre el ramo en el primer semestre del año y reveló que cayó 46% sus actividades en 2020 respecto a 2021, al disminuir 25% la obra pública y 27% la obra privada.

Este sector es básico para la economía, pues de ella depende una amplia gama de actividades industriales; lamentablemente en nuestro país su fortaleza se basa, bastante, en la inversión de infraestructura que hacen anualmente los tres órdenes de gobierno. Entre subejercicio federal, recortes y tardanza en la ejecución de proyectos ante la nueva realidad que impuso la pandemia con su confinamiento y sobre todo la caída de actividades económicas e ingresos públicos, el cóctel ha resultado altamente dañino para los constructores.

La salida que espera Padilla Guerrero a la crisis que enfrenta su sector, la aplicación de 6 mil 500 millones de pesos de manera emergente que hará el gobierno del estado en infraestructura. En 2019 ingresaron 11 mil millones de pesos por obra pública, este año apenas y han acumulado 6 mil millones en 2 mil 551 contratos ejecutados.

La cuestión no solamente debe verse bajo la óptica de lo hecho o no hecho en 2020, sino ante la posibilidad de que en los próximos tres años todos los sectores productivos pasarán las de Caín en el proceso de recuperación, sin dejar de lado que, este, va de la mano con el devenir político del país. Los cálculos se han venido realizando como si los factores fueran los usuales para los pronósticos. Quien gobierna México no camina por esos senderos.

Aviso de ocasión

Dos datos adicionales para la reflexión, por un lado, el pronóstico que da Moody´s para la recuperación del sector turístico, que tanto importa en Guanajuato, es que México alcanzará hasta 2023 los niveles previos a la pandemia.

El segundo, el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP) señala que en 2018 México estaba en el lugar 102 de 113 países evaluados, entre los más corruptos. Luego de dos años de Cuarta Transformación, estamos en el lugar 121 de 128 países.

El índice, que comprende a 128 países, se elabora con base en la información obtenida de la aplicación de 130 mil encuestas en hogares realizadas al público en general y 4 mil a practicantes y especialistas del derecho. En Estado de Derecho nos colocan en el lugar 104 de 128.