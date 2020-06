Economía y negocios

¿Un crédito para AMLO? no… menos, son cinco

El lunes, cuando el presidente de la República trató de minimizar que se había detectado la adquisición de deuda con el Banco Mundial por mil millones de dólares el fin de semana, contra sus incendiarios discursos de que no endeudaría al país, aseguró que ese movimiento se había hecho desde 2019. Su impericia y su falacia abrieron la puerta a más secretos de su gobierno. No era un crédito el que había ya obtenido, sino ¡cinco! Y todo ese tiempo estuvo mintiendo sobre lo del endeudamiento, porque no hay otra forma de llamarle a eso.

El crédito de mil millones, aprobado por el Banco Mundial (BM) el fin de semana, fue pedido, como señalamos, el pasado 19 de mayo por el gobierno de AMLO. Sin embargo, confundió la información que tenía y por eso dijo que ese era de 2019. No era así, de manera previa, el 28 de marzo de 2019, el BM recibió la petición de un crédito por

400 millones de dólares para proyectos de expansión rural, o al menos así se señala en el concepto del proyecto bajo la clave P169156, todo esto en documentos oficiales del BM.

Luego, el 18 de junio de 2019, Andrés Manuel López Obrador incrementó la deuda de su gobierno con el Banco Mundial por 500 millones de dólares más, para promover la inclusión financiera (P167674); el 6 de febrero de 2020, metió otro crédito por 110 millones de dólares para proyectos de modernización del sistema de administración financiera de México (P169959); el 27 de febrero de 2020, se pidió otro crédito por 120 millones de dólares para un proyecto de Seguridad del Agua y Resiliencia para el Valle de México (P164389). El último crédito, el del 19 de mayo por mil millones de dólares, se metió con guía P172863 y se solicitó para atender el Covid-19 desde abril.

La deuda contraída por el gobierno de López Obrador con el Banco Mundial es entonces de 2 mil 130 millones de dólares en apenas 15 meses. Y todo ese tiempo se ufanó en que no endeudaría al país.

De todos esos recursos, nada bajará en apoyo a la sociedad ahogada por la contracción económica ante el Covid-19, pues, aunque se pidieron para atender la contingencia esos casi 22 mil millones de pesos, ahora el gobierno federal cita que no será para eso, aunque no dice para qué se destinará.

Verá usted, como andan las cosas, la instancia de análisis Manpower Group estima que, a septiembre, se habrán perdido 1.8 millones de empleos formales en el país. La última Encuesta de Expectativas de Empleo de la empresa de administración de capital humano arroja que 67% de los empleadores en México detuvo o suspendió actividades. Este fenómeno, además de la pérdida de empleos, implicó una disminución en salarios y compensaciones. Ante esto no hubo ni habrá sensibilidad del gobierno de López Obrador, porque camina en otro sentido, su nuevo mundo.

En el caso de endeudamiento, no había necesidad de mentir. Pero se hizo, para mantener esa serie de promesas fútiles del tabasqueño, contra lógica administrativa. Así son las cosas en la 4T, que prefiere sacarse de la mano complots, como si no fuera la que tiene en sus manos todo el poder.

Fondos Guanajuato ¿Y la ayuda?

Carlos Ramón Romo Ramsden, director general de Fondos Guanajuato de Financiamiento, parece ser que no responde a la velocidad ni acuciosidad que demanda el momento ni a la confianza que le depositó el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, pues ya son muchos los sectores que han dado a conocer que los apoyos prometidos para enfrentar el Covid-19 en el sector productivo, nomás no han bajado como se esperaba.

Las quejas se escuchan desde los pasillos del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), hasta las cámaras de comercio en el corredor industrial y en asociaciones civiles diversas. Si le ha rebasado a Carlos Ramón el número de peticiones, es su exclusiva responsabilidad ajustar para sacar los fierros de la lumbre lo más rápido posible. La gente ya está angustiada y no le reclaman a los Fondos Guanajuato, sino al propio mandatario estatal.

En el orden federal también se repite la exigencia, aunque aquí a los intermediarios financieros como Fira o Sofomes, pues, aunque el Banco de México liberó recursos a bajo costo a esos entes para que apoyen a la iniciativa privada, ‘no han permeado’ en los sectores de comercio, servicios y turismo, pese a que micro, pequeñas y medianas empresas cumplen con el perfil para acceder a los apoyos crediticios, sostuvo José Manuel López, presidente de la Concanaco-Servytur.