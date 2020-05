Economía y Negocios

Segundo trimestre: el golpe más fuerte

Los datos del desastre económico que acompaña al Covid-19 en México brotan como hongos en el prado al despuntar mayo, el mes de la madre. La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) reunió toda la información disponible para hacer un balance y un pronóstico del impacto que tendrá la parálisis económica en el Producto Interno Bruto (PIB), aparejada a la inacción del Gobierno de México, aislado en la ideología presidencial que cree al país una ínsula desde donde podrá cambiar al mundo, inspirada en la Revolución Cultural de Mao Tse-Tung donde se determinó destruir el pasado de China para construir el futuro a partir del sacrificio de una generación, un experimento por demás cruel que dejó miseria; lo que presenta Banxico es terrible.

Lo que veremos en México no tiene igual desde la Gran Depresión de 1929, que por varios años arrastró a la miseria a millones de personas, sin producción suficiente de bienes, sin circulación de dinero y carencia de todo. Banco de México, a través de una encuesta con especialistas coincidió con el Bank of America (BOFA) en el pronóstico de que el segundo trimestre del año, abril-junio, será el periodo de mayor afectación al Producto Interno Bruto, ubicando la contracción del PIB cercana al 35 por ciento (Banxico da 33 % y BOFA 34%). Un ejercicio más conservador aspira a que la caída trimestral sea sólo de 14 %.

En la visión anualizada, actualmente se estima que el daño al PIB será de un orden de -8.0 por ciento, donde en el mejor de los casos, en los próximos tres años tendremos crecimientos de 2 a 2.5 por ciento. Es decir, no hay condiciones para que se cumpla la promesa de López Obrador de alcanzar un 4 por ciento de crecimiento. Vaya ni siquiera en la suma de su sexenio. Sin menoscabo de que hay análisis más duros que ubican la contracción en un rango de -10.0 a -12.0 por ciento anual en el PIB.

Por su parte, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco) ha dado a conocer que en el sector comercio, servicios y turismo se arrastran pérdidas por 449 mil 236 millones de pesos por la suspensión de labores ante la pandemia del Covid-19, que inició del 17 de marzo hasta el 30 de abril. Las pérdidas se calculan con base a los salarios pagados, rentas pagadas, servicios pagados y compromisos de pago cumplidos, así como la inversión en bienes que no se comercializaron y permanecieron en stock, entre otros pasivos, frente a los ingresos obtenidos en la parálisis, que para muchos fue de cero, con resultado en un notable déficit.

Con base en la suma de análisis, donde siempre juega un papel relevante la obcecada posición del gobierno federal de no intervenir con apoyos directos a la economía de mercado, se está difundiendo el criterio de no invertir en este momento, porque no hay condiciones de recuperación y es preferible esperar al desenvolvimiento de los hechos.

En la encuesta que hace INEGI al empresariado sobre el clima de negocios, 92 por ciento cree firmemente que el escenario empeorará en seis meses más, con quiebras, desempleo y caída del comercio, considerando además que es ilusorio, como cree AMLO, que con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá que arrancará el primero de julio, de manera mágica se activarán las cadenas de producción como si nada hubiera pasado y la economía suba como espuma. Al momento hay más de 30 millones de desempleados en Estados Unidos y el cierre de miles de empresas también, por lo que hace falta el balance final del daño allá para considerar los riesgos.

Pero… en este escenario terrorífico que nos pintan los analistas económicos, con esos titulares de espanto que igualan las circunstancias actuales a las de 1929 y años subsecuentes, creo que debemos pensar las cosas detenidamente y confiar en las actuales capacidades del país, más allá del residente del Palacio Nacional que está en otro universo, pero al que hay que hacerle marcaje personal y ponerle límites institucionales en los próximos meses, antes de que el daño sea mayor, como ejemplo el gran hoyo negro en que hizo a Pemex, donde este primer trimestre perdió 562,250 millones de pesos.

La generación de la Gran Depresión, en el caso de México, venía de la gran guerra que significó la Revolución Mexicana con la pérdida de al menos un millón de vidas y la destrucción brutal de la economía; un país además poco industrializado y agrario en esencia. De ahí nuestros bisabuelos y abuelos construyeron el México moderno.

Hoy, a pesar de esta crisis, somos un país industrializado, entre las 20 economías más fuertes del mundo, integrados al mercado de Norteamérica, el más rico del planeta. Sin duda, el reto no está en recuperar nuestro dinamismo, que podría llevarnos cinco años o menos, sino en evitar que nuestra sociedad se fraccione mucho más, ampliando la distancia entre los que acumulan la riqueza y los que nada tienen, franja ahora engrosada con esta crisis. La solidaridad y el buen uso de la razón es el camino.

Los vales de Guanajuato

En la microeconomía las soluciones se han venido dando desde ayuntamientos y comunidades con el regreso del trueque, como medida emergente para evitar el hambre, sobre todo. En Guanajuato, el Gobierno del Estado ha tenido el tino de implementar el uso de vales para ayudar a los pequeños negocios a lograr más ventas, recibiendo este instrumento de cambio para luego cobrarlo en moneda nacional en las farmacias de ISSEG.

Es una forma de inyección de circulante de parte del Ejecutivo estatal, al entregar estos vales entre la población más pobre. El equipo del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo informa que se han destinado al momento 65 millones de pesos en una primera etapa, para distribuirse en 65 mil familias a través de la entrega de 20 vales equivalentes a 1 mil pesos por beneficiado.

Los mecanismos de apoyo social deben multiplicarse para contener la miseria que deja esta crisis, que impacta de diferentes formas y en diferentes niveles. Para unos la prioridad es no perder sus negocios, para otros es comer.

Aviso de Ocasión

El alcalde de San Miguel de Allende, Luis Alberto Villarreal García, dio a conocer que de 600 restaurantes que había al inicio de la pandemia, sólo sobrevivirán 200 cuando regrese la normalidad a este municipio. Un daño severo a una economía que se basa en la atención al turismo.

El edil confía en una pronta recuperación del municipio. Ha implementado en estas semanas diversas acciones para financiar a los pequeños negocios y apoyar a la población. El gran apoyo, sin embargo, deberá llegarle del flamante secretario de Turismo, Juan José Álvarez Brunel, de quien se espera en los próximos días comience a dar luces de cómo operará su dependencia para apoyar a los municipios donde el turismo es sector primordial, como San Miguel de Allende o Guanajuato.