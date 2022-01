EBRARD, MALÚ MICHER, DELGADO Y LA CONVERGENCIA DE CAUSAS

LA CITA. Ayer por la mañana, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Pablo Delgado, el director de la agrupación Amicus que lucha por los derechos de la población de la diversidad sexual, estuvo presente en el evento en el que el canciller Marcelo Ebrard expidió las primeras actas de nacimiento para personas trans en el extranjero.

PERFILES. Delgado, excandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de León, ha tejido una alianza con la senadora Martha Lucía Micher Camarena, quien es desde hace tiempo activista por los derechos de las minorías y además es uno de los personajes más cercanos a Ebrard desde hace una década.

EN GUANAJUATO. Amicus es junto a la Red de Juventudes Trans y Colmena 41, las agrupaciones que han empujado para que se reconozca este derecho a la identidad de género. EL DISCURSO. “Y voy a cerrar con una consigna porque como persona defensora de derechos humanos no podría desaprovechar este foro, entre otras, una organización de la sociedad civil como la que yo dirijo, basada en León, Guanajuato, acompañada por una senadora electa en el estado de Guanajuato, participa en un acta que reconoce la identidad de género de una persona guanajuatense y eso en el contexto que se vive en Guanajuato de negación de derechos, es una gran noticia”, dijo Delgado luego de celebrar que un guanajuatense recibió su acta.

EL MÉRITO. Más allá del significado del evento para la causa que persigue Amicus, es llamativo ver coincidir a la senadora Micher Camarena con Juan Pablo Delgado, que fue el candidato revelación en el pasado proceso electoral en León que le dio el primer regidor en su historia a Movimiento Ciudadano, para lo que se pueda ofrecer en el futuro.

REAL POLITIK. Porque más allá de la militancia política de ambos, se trata de personajes que abrazan y practican causas progresistas. En Morena y MC podemos encontrar a personajes que no sintonizan con la izquierda porque no tienen esa formación.

REBELDE EN CIERNES. Marcelo Ebrard es además un personaje con perfil de presidenciable en la 4T aunque todos sabemos que no es el favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador para 2024.

FUTURISMO. Y ya podemos imaginarnos lo que espera a estos personajes en 2024 cuando se den las definiciones para la sucesión presidencial. El destino de Micher estará marcado por lo haga o deje de hacer Ebrard que sabe que ya acumula un capital político que lo hace ver como un personaje alejado de los radicalismos que espantan a muchos de los duros en Morena.

TERRENO FÉRTIL. Pongámoslo como un antecedente al que tenemos que dar seguimiento para los meses por venir. Sobre todo en Guanajuato en donde el PAN sigue atrapado en las diferencias para expresarse frente a asuntos relativos a los derechos de las minorías.

LA DEL ESTRIBO…

“Una disculpa a los que transitaban en la carretera por la molestia que les generé, por favor mucha atención en el manejo. No se distraigan porque puede costarte la vida”.

Así habló el diputado local y dirigente estatal de Morena Ernesto Prieto Gallardo la noche del martes en un video posteado en Facebook desde el hospital en el que convalecía tras el aparatoso accidente que sufrió ese día en territorio michoacano.

Por cierto, Prieto Gallardo agradeció las llamadas de solidaridad que le enviaron compañeros diputados de su partido y de otras bancadas así como el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y la secretaria de Gobierno, Libia Denisse García Muñoz Ledo.

MIGUEL MÁRQUEZ: A CUATRO AÑOS DEL CUENTO DEL ESTADIO NUEVO

“Lo que es una injusticia lo que cometió la corte. Peleamos hasta el final, nosotros no somos los implicados directos, litigamos desde afuera… a mí me toca buscar soluciones. (Castigar responsables) Es un tema del municipio pero yo como gobernador del estado les doy la certeza de que León no se queda sin estadio…. yo como gobernador les doy mi palabra y para mí la palabra vale todo: León no se queda sin estadio”.

Hace exactamente cuatro años, en el último tramo de su gestión, el entonces gobernador Miguel Márquez cuestionaba el fallo sobre el estadio León a favor de Roberto Zermeño y tejía la alternativa que según su dicho, salvaría a su administración del compromiso de mantener un estadio.

Porque él se había comprometido a que León y la afición no se quedarían sin estadio no a castigar o a promover castigo a los corresponsables de la derrota jurídica que llevó a la pérdida del estadio León.

Primero el populismo que la sensatez. Porque en estricto sentido, la construcción de un nuevo Estadio también tendría que ser un asunto que le competía solo al municipio.

Era más fácil seguir despotricando contra Zermeño como el personaje sin escrúpulos que arrebató un inmueble a su afición que sabe, no le costó un quinto (lo cual en buena medida es cierto), que mirar hacia adentro, a ver quién se equivocó en casa lo cual es mucho más que cierto, obligado.

Era la doble moral panista que sentó en el banquillo de acusados a Bárbara Botello, castigaba con inhabilitación a exediles y exfuncionarios que aprobaron el cambio de sistema de recolección de basura.

Es la aplicación de la tesis: “hay que cuidar la marca”. Se trataba de mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. El PAN siempre convencido de que las corruptelas solo había que buscarlas en los gobiernos de otros partidos pero no en los funcionarios emanados de sus administraciones.

La tesis y la práctica se mantienen en la actualidad, corregida y mejorada. Háganse las auditorías en los adversarios políticos. Y respecto al compromiso de que el León tendría un nuevo estadio, ese sueño se ve cada vez más lejano y hasta parece guajiro. El populismo futbolero de cierre de sexenio del exgobernador.

EL EFECTO SANTA FE KLAN: EL GOBIERNO Y LA PÉRDIDA DE AUTORIDAD MORAL

Podríamos olvidarnos de una buena vez de que, frente al riesgo asumido por los gobiernos estatal y municipal de realizar la Feria de León, se tiene que pedir la observancia de protocolos que garanticen sana distancia y minimicen el riesgo de contagio. Eso es iluso.

El aval para que en la Feria de León se presenten espectáculos en espacios cerrados y abiertos sin sana distancia y con tolerancia para no usar el cubrebocas es el parámetro para pensar que no hay o no debería haber ninguna restricción en ninguna otra actividad, no solo en esta ciudad, sino en el estado.

El punto concreto es que frente a esa decisión y tras ver lo ocurrido en la Velaria de la Feria la noche del martes con el desbordamiento de pasiones, protocolos sanitarios pero sobre todo de los de seguridad, las autoridades locales pierden autoridad moral para restringir casi cualquier evento.

En pocas palabras. Cuestionar el desbordamiento de los asistentes en el concierto del rapero Santa Fe Klan por la posibilidad de contagios es pecata minuta. Tumultos y aglomeraciones seguirá habiendo.

Ni la secretaría de Seguridad ni el Municipio pueden poner un policía a cuidar que cada asistente observe las exigencias sanitarias en la verbena. Esperemos pues con estoicismo las cifras de las semanas siguientes a sabiendas de que la multiplicación de contagios es inevitable.

Seguramente el secretario de Salud, Daniel Díaz, y los funcionarios que le acompañen seguirán diciendo a los ciudadanos que “no hay que bajar la guardia”, “que la pandemia no ha terminado”, “no minimicen a ómicron” y lo que usted guste y mande.

El problema es que los ciudadanos cuestionarán con razón que no se predica con el ejemplo, que cada vez son palabras más huecas y peor aún, que en los hechos parece decretarse que se vale todo.

Lo más incongruente de parte de las autoridades ahora sería que, frente al estado de cosas, hubiese sanciones para quien no cubra los aforos y no respete las restricciones que marca el semáforo epidemiológico que cambiará a partir del lunes próximo.

Sí claro. No se puede avalar la anarquía frente al entorno actual. Habría que hacer votos para que se cumpla la proyección de los expertos que vaticinan que la expansión del contagio por ómicron, aunado a la vacunación con tercera dosis llevará a que la mitad de la población contraiga el virus y comencemos a ver el descenso de la pandemia. Oremos.