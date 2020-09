Dura 15 días intubada por Covid-19, hoy abandona el hospital junto con sus gemelitas

Nancy Venegas

Irapuato.- Hasta 50 mil hectáreas de trigo y cebada se dejarían de producir en Guanajuato, ante la escasez de agua para fines agrícolas, así lo confirmó el director del Distrito de Riego 011, Enrique García.

Por ello indicó que los municipios noroeste exigen que los rescaten ante la falta de lluvias, ya que no solo están en riesgo las cosechas, tampoco tienen alimento para el ganado.

“Si no se hace el ciclo de otoño-invierno por la poca disponibilidad de agua en las presas, si no tenemos el volumen de agua necesario, estaríamos dejando de sembrar 50 mil hectáreas de los cultivos de cebada y trigo, eso es lo que representa el tener una escasez de agua o dejar de hacer un ciclo el otoño-invierno”, dijo Enrique García, director del Distrito de Riego 011 Río Lerma.

Al hablar del bajo volumen de captación de agua en las presas de la entidad, señaló que confían en que como ha sido tradicionalmente este mes se regularicen las precipitaciones pluviales y aumente los niveles en los cuerpos de agua, pues solo de esta manera se garantizaría el ciclo agrícola otoño -invierno.

“Hay que decirlo venimos de un 2019 poco llovedor (sic), lo que tendrá que pasar es una redistribución de agua, lo que se necesita es que se fortalezcan los programas para la modernización de los sistemas de riego, apostarle a la tecnificación”, dijo el vicepresidente del Consejo Estatal Agroalimentario de Guanajuato (CEAG), Francisco López Tostado.

El panorama no es nada alentador no solo para los agroproductores de los municipios del noroeste.

“El noroeste del estado requiere un rescate urgente, hay zonas donde ha llovido una vez y poco, no nos ha dado la oportunidad de captar agua; no hay alimento, no hay agua para el ganado”, dijo Víctor Manuel Álvarez Ducoing, integrante del CEAG.