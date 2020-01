Duplican apoyo para desarrollo de MiPyMes

Froylán Salas Navarro confirmó que no hay una alarma por cierre masivo de empresas ya que se tienen 400 mdp iniciales para impulsar a este sector

Nancy Venegas

Irapuato.- La Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) carece aún de cifras sobre el cierre de negocios del año pasado, pero Froylán Salas Navarro, subsecretario para el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMes), confirmó que no hay una alarma por cierre masivo de empresas. Anunció que se tienen 400 millones de pesos iniciales para impulsar a este sector, casi el doble de lo que se ejerció en 2019.

“Es un tema que estamos esperando las cifras oficiales del Inegi y lo que podemos comentar es la cifra preliminar que tenemos del último censo, al cierre del año pasado llegamos a registrar más de 241 mil unidades económicas en el estado que son micro, pequeñas y medianas empresas con un diferencial hace 5 años de 222 mil, entonces tuvimos un crecimiento de alrededor de 20 mil unidades económicas en esta dinámica. Para no ser alarmista no quiero adelantarme, pero con gusto les compartimos una cifra oficial no ha sido un tema de alarma, no ha habido un cierre masivo de negocios o de unidades”, dijo Salas Navarro al hablar del cierre negocios en 2019.

Admitió que la SDES conoció del fenómeno por los reportes que se hicieron públicos, como el cierre de negocios de la industria de la masa y tortilla por extorsión.

“Fue un tema conocido por todos, algunos temas de extorsión con algunas actividades, entre ellos la que más llamó la atención fue el sector de la masa y la tortilla, pero en realidad se ha estado atendiendo a los temas de inseguridad y hoy seguimos teniendo la confianza de los empresarios en el estado”.

Al mencionar que el año pasado se realizaron 55 encuentros de negocios a través de 10 clústeres, en los que participaron más de 180 empresas compradoras, que se tradujeron en 3 mil 500 millones de dólares en ventas, el subsecretario informó que este año se estima que se dupliquen los apoyos a las MiPyMes. Pues inicialmente se disponen de 400 millones de pesos aportados por la administración estatal para este rubro.

