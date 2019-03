Dupla musical explosiva prendió a la noche leonesa

Pese a que la Velaria de la Feria registró alrededor de 3 mil fans, los jóvenes y los no tan jóvenes no pararón de bailar

Jazmín Castro

León.- Una noche espectacular para dos generaciones diferentes regalaron Residente y La Maldita Vecindad.

Pese a que la Velaria de la Feria registró alrededor de 3 mil fans, eso no importó, pues fue mucho mejor porque disfrutaron de un evento exclusivo. Los jóvenes y los no tan jóvenes no pararon de bailar durante casi dos horas de su presentación, la cual cerraron con ‘Kumbala’.

Antes de las 9:00 de la noche salió al escenario la Maldita Vecindad y con su ska y su fusión de sonidos arrancó los gritos con ‘Solin’. Así, entre ‘Un gran circo’ la agrupación ataviados en trajes de ‘Pachuco’, invitaron a danzonear con ‘Pata de perro’.

Más tarde llegó el turno de ‘Residente’ donde jóvenes ya los esperaban para disfrutar de una dosis de rap.

Entre un público eufórico y preparado para rapear, comenzó su noche tocando ‘Desencuentro’, luego brindo una palabras para lanzar un mensaje donde invitó a luchar por la libertad y la paz sin fronteras. Entre las canciones más coreadas estuvo ‘La vuelta al mundo’ y ‘Bajo la misma Luna’.

