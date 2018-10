Dueto Gwen Stefani – Mon Laferte, una realidad

‘Feliz Navidad’ forma parte del disco edición Deluxe You Make it Feel Like Christmas que la estadounidense lanzó en 2017 y que este año volvió a liberar pero con canciones nuevas y con la colaboración de chilena

Agencias

Ciudad de México.- Y se hizo realidad… hace unos ayeres la noticia de que Gwen Stefani llevaría a cabo un dueto con la chilena Mon Laferte corrió como pan caliente, y aunque a algunos pareció disgustarles, los fans de la intérprete de ‘El Beso’ la apoyaron y elogiaron.

‘Feliz Navidad’ forma parte del disco edición Deluxe You Make it Feel Like Christmas que Gwen Stefani lanzó en 2017 que este año volvió a liberar pero con canciones nuevas y con la colaboración de Mon Laferte.

Por ahora la melodía no cuenta con video oficial, pero sabemos que eso ocurrirá eventualmente. Mientras tanto, ya pueden darle play a la canción, prepararse un chocolatito caliente y pensar en su lista de regalos.

MEJZ*