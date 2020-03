Dueños le construyen torre de vigilancia a su perro chismoso

Agencias

Ciudad de México.- El director, guionista y productor de películas de culto de terror de los 80, como Re-animator o Drom beyond, ambas basadas en relatos de H.P. Lovecraft, Stuart Gordon falleció este martes en Chicago a los 72 años de edad.

Re-animator (1986) fue su debut en el cine; al principio iba a ser una obra de teatro, después una serie de televisión y finalmente una película. Su combinación de gore, con sangre a espuertas y humor salvaje, la convirtieron en una obra de culto.

Le siguieron, con menos éxito, From beyond y Dolls, pero un cambio de género le hizo triunfar de nuevo con la comedia Honey, I Shrunk the Kids (Querida, encogí a los niños). Fue uno de los guionistas de la cinta y después produjo la secuela y dirigió un spin-off para la televisión.