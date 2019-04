Duele a famosos muerte de Gil

En su trayectoria, el músico logró recibir varias distinciones, así como publicar libros y cuentos; el músico se quitó la vida tras la denuncia de una acusación de abuso sexual

Redacción

Ciudad de México.- Famosos manifestaron su pesar por la muerte de Armando Vega Gil, fundador de Botellita de Jerez, cuyo deceso ocurrió ayer, luego que la cuenta #MeTooMusicosMexicanos lo señalara de abuso y acoso a una joven de 13 años.

Entre las celebridades lamentaron inmediatamente la muerte del compositor figuraron el actor Gael García Bernal, quien respondió al mensaje de Botellita de Jerez con un “No, carajo. No puede ser. Qué tristeza… qué pinche tristeza”.

El director Manolo Caro lamentó la muerte de Vega Gil y se manifestó por las acusaciones que han hecho cuentas como metoomusicosmexicanos: “El movimiento en redes está hecho con una irresponsabilidad absoluta, triste. Ojalá las víctimas encuentren justicia en ambos lados”.

La cantante Amandititita también se pronunció respecto al cierre de MeTooMusicosMexicanos y el compromiso de las denuncias. “Y, ¿El compromiso con las víctimas? y ¿su supuesta red de ayuda? Esta cuenta era muy violenta. Y sólo se desacreditó la causa, la demerito. Estoy enojada, furiosa, tristísima”.

La comunidad de cartonistas también lamentó el deceso de Vega Gil.

Rafael Barajas ‘El Fisgón’ escribió: “Me ahoga el dolor por el suicidio de mi amigo Armando Vega Gil”; el monero ‘Trino’, secundado por ‘Jis’, escribió manifestó su expectación por el deceso de Vega Gil.

Invita a medir las consecuencias

El escritor Mauricio Montiel Figueiras, quien hace unos días también fue señalado de acoso, dio su opinión respecto a la muerte del compositor y la ola de denuncias anónimas. “Espero que esta tragedia haga reflexionar a fondo a todas aquellas personas que lanzan denuncias anónimas sólo por afán de difamar. Las consecuencias pueden ser fatales como demuestra el caso de Armando Vega Gil. Descansa en paz, querido”.

Sorprende muerte a ‘El Mastuerzo’

Francisco Barrios, ‘El Mastuerzo’, baterista de Botellita de Jerez, no ocultó el dolor que le causó la muerte de su compañero y amigo Armando Vega-Gil: “discúlpame, pero ahorita no me gustaría hablar del tema”.

En breve entrevista telefónica desde Mérida, Yucatán, donde se preparaba para abordar un avión rumbo a la capital mexicana y asistir al velorio de su compañero de aventuras musicales, Barrios indicó: “Estoy, más bien dicho, todos en la banda estamos más que consternados”.

Previamente en su cuenta de Facebook difundió una fotografía en blanco y negro de su colega con la frase: “¡Compañero Armando Vega-Gil Rueda!”; la publicación ha sido compartida por cientos de admiradores y una hora después ya tenía más de 400 comentarios.

Se reencuentran para hacer cine

En junio de 2010, Armando Vega Gil y sus compañeros de Botellita de Jerez llegaron al cine de la mano de un falso documental sobre el grupo, llamado ‘Naco es chido’.

Dirigido por Sergio Arau, tenía como hilo conductor el reencuentro entre los tres músicos, luego de dos décadas de pleito, y tras el hallazgo de un álbum inédito.

“Desafinados y pésimamente grabado, son ellos”, se dice en una escena para comprobar que era grabación original.

El personaje de Vega Gil, ‘El Cucurrucucú’, se encontraba recluido en una clínica de rehabilitación debido a sus adicciones que incluía el olor de los plumones permanentes; Francisco Barrios ‘El Mastuerzo’ era callejero.

*Con información de El Universal