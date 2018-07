Dudan locatarios que se realice restauración del Tomasa Esteves

Miguel Márquez Márquez, anunció una inversión por 30 millones de pesos para la rehabilitación del lugar, pero hasta la fecha no han iniciado los trabajos

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Los comerciantes del mercado Tomasa Esteves recelan sobre la ejecución del proyecto de restauración del mercado municipal por el tiempo que le resta a la actual administración municipal y porque desconocen el proyecto y las autoridades no dan fecha de inicio para los trabajos.

En noviembre del año pasado, el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, anunció una inversión por 30 millones de pesos para la rehabilitación del lugar, pero hasta la fecha no han iniciado los trabajos.

Miguel Guzmán, líder del grupo de locatarios ‘Bicentenario’, señaló que cuando arrancaron los trabajos de mejora de la Avenida del Trabajo se reunieron con autoridades pero posteriormente ya no se supo nada.

“Ya no se nos ha dicho si se va a hacer, cuándo empezaría o qué es se realizaría; el mercado tiene necesidades prioritarias, como el techo, el drenaje, dentro en los locales, rehabilitar el cableado porque ya hay cosas que son un riesgo”.

Por su parte, Manuel Rojas, locatario del mercado Tomasa Esteves, mencionó que no sería raro que no se realizara pues el mercado siempre ha sido bandera partidista durante las elecciones. “Por eso ya ni creemos, si no hacen nada ya ni se hace raro, son puras promesas las que vienen y hacen los candidatos y a la mera hora quedan olvidadas”.

El Municipio Sobre el tema, el director de Desarrollo Económico, Fidel Guerra Ahued, informó que el proyecto sigue en marcha y que se tiene programada otro acercamiento precisamente para determinar los movimientos que se realizarían previos a la obra, sin precisar la fecha.

RC