Dudan de truene de Miley Cyrus y Liam

Ciudad de México.- Por no ponerse de acuerdo sobre el momento adecuado para formar una familia, Miley Cyrus y Liam Hemsworth cancelaron su boda.

Según el Daily Mail, la cantante, de 25 años, no desea tener hijos por ahora con el actor, de 28.

“Él quiere tener hijos y no desea seguir posponiéndolo, pero Miley no quiere tenerlos justo en este momento; él está destrozado”, afirmó a OK! Australia un allegado a la pareja.

“Miley postergó los planes para la boda y Liam se estaba cansando de eso. No han estado llevándose bien los últimos meses”.

Agregó que la intérprete de ‘Wrecking Ball’ no estaba convencida de contraer nupcias y que incluso se ha sentido presionada, ya que en el entorno de Liam ese es el paso que han dado sus hermanos. Tanto Luke como Chris Hemsworth están casados hace años y suman siete hijos.

La familia del protagonista de Los Juegos del Hambre ya le había pedido no volver a relacionarse con Cyrus luego de haber tronado, en 2014. Retomaron su relación en 2016 porque, según el informante, Liam creía en su relación y hasta le dio un anillo de compromiso. Ahora se siente defraudado.

Debido al repentino cambio de planes, surgieron rumores de que Miley se refugió en la casa de sus padres, en Malibú, para evitar el acoso mediático.

El sábado pasado, la protagonista de Hannah Montana eliminó todas sus publicaciones en Instagram, por lo cual varios fans especularon sobre una ruptura con su novio o la campaña para un nuevo material musical.

