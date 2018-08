Dudan de la Formula 1 en México

La próxima titular de la Conade manifiesta que tendrá que analizar la viabilidad del evento en territorio mexicano

CDMX.- La senadora, Ana Gabriela Guevara habló sobre la relación entre la Fórmula 1 y el Gran Premio de México. La exatleta olímpica será la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a partir del 1 de diciembre y el contrato con F1 finaliza en 2019.

“(Hay que ver) prioridad, efectos, qué queremos y cuánto cuesta. No me disgusta el tema de la Fórmula 1, pero me parece que es demasiado dinero. No me molesta que haya eventos, tampoco, pero me parece que para la Ciudad de México no debe ser la lógica total”, puntualizó la medallista mexicana.

El Gran Premio de México de este año será el 28 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, cuarta ocasión desde su regreso en 2015.

Según datos de mexicopg.mx el GP de México tuvo más de 337 mil espectadores y contribuyó a la economía del país con 8 mil 400 millones de pesos, que sumados al valor de la exposición mediática global, da como resultado 14 mil 780 millones de pesos”.

En su momento, Enrique de la Madrid Cordero, secretario de turismo calificó al evento como “un factor destacado en 2017 para el buen desempeño del turismo en nuestro país”.

