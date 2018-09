Duarte se declara culpable, lo sentencian a nueve años en prisión

El ex mandatario aceptó su culpabilidad para obtener una reducción de la sentencia, se le imputaron los delitos de lavado de dinero, y asociación delictuosa

Redacción

México.- Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador de Veracruz, se declaró culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Tras una audiencia de más de cinco horas, la PGR decidió sentenciar a Duarte Ochoa luego de declararse culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, se le impuso una pena de nueve años de prisión.

El exgobernador recibió la noticia luego de que la PGR le leyó los cargos en su contra como líder de una red criminal que desvió al menos mil 670 millones de pesos del erario de Veracruz.

La sentencia comenzó a correr desde el 15 de abril de 2017, cuando el expriista fue detenido en Guatemala. Además, el juez decretó que se le decomisen 40 bienes inmuebles, entre parcelas ejidales, departamentos, casas y terrenos de sus prestanombres, localizados en Cancún, Quintana Roo; la Ciudad de México; Valle de Bravo, Estado de México, así como en Boca del Río, en Veracruz

La sanción también incluye una multa de 58 mil 890 pesos y una amonestación verbal para que no reincida en este tipo de delitos. El juez decidió no fijar una reparación del daño, pues los delitos que se le imputan son de carácter formal y no generan alteración material.

El 23 de junio de 2017, durante la audiencia inicial, la PGR acusó a Duarte de Ochoa de ser líder de una red criminal que, mediante un complejo entramado, desvió de recursos del erario de Veracruz, monto que podría llegar hasta tres mil 148 millones de pesos.

Según la acusación, Duarte uso dos empresas clave (Consorcio Brades y Terra Urbanizadores), mismas que fueron fondeadas por 27 empresas fachada y lavadoras de dinero. La PGR presentó prueba para acreditar que Duarte era líder de la citada red criminal.

Este miércoles, la PGR presentó las pruebas. Entre ellas, se encuentra el testimonio de cuatro amigos y exfuncionarios de la administración de Duarte de Ochoa, que lo señalan como quien orquestó una red de corrupción para desviar miles de millones de pesos de las arcas de Veracruz.

En la audiencia estaban, además de los fiscales de la PGR, funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaria de Hacienda, quienes que también aportaron testimoniales sobre los desvíos de recursos que realizó Duarte de Ochoa a través de las citadas empresas fantasma.

También se presentaron documentos públicos de la constitución de empresas, estados de cuentas bancarias, incluso de instituciones ubicadas en el extranjero, escrituras públicas de empresas.

