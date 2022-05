Pobladores acusaron que el drenaje de las dos comunidades de Salamanca tiene mal desde su construción y afecta a más de 6 mil personas

Cuca Domínguez

Salamanca .- Darío Guía López y Joel Gallardo, habitantes de las comunidades de Cerro Gordo y San Rafael de Cerro Gordo, solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes para que se resuelva el problema que tienen con la red de drenaje. Desde que se construyó esta nunca funcionó y los más de 6 mil habitantes de ambas rancherías lo han sufrido.

Los afectados aprovecharon la visita del alcalde Cesar Prieto a la comunidad para pedirle su intervención y decirle de la urgencia que tienen para que se resuelva ese problema; van más de 6 años de que les hicieron la obra, pero esta “estuvo mal hecha”.

Los pobladores reprocharon que la ex alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, como diputada y luego alcaldesa no hizo nada por la comunidad. Que como alcaldesa atendió otras áreas y a esta no le dio seguimiento.

Dijo que la red de drenaje al estar conectada con ambas comunidades, divididas apenas por una calle, afecta a todos.

Los pozos de visita ya están llenos, no se descarga el agua residual, el drenaje está bloqueado, tapado. No saben si fue a propósito, pero señalan que todo estuvo mal hecho. El cárcamo que nunca funcionó porque la res de drenaje tampoco lo hizo. Ahora ya lo robaron y vandalizaron, por eso urgieron a las autoridades correspondientes a tomar cartas en el asunto, señaló Darío Guía.

También denunciaron otras carencias de la comunidad, como la falta de medicina en el Centro de Salud, la falta de pavimentación en calles, de seguridad en la zona, entre muchas cosas.

Al respecto el alcalde César Prieto, les dijo que se atenderá, se revisará el tema y se buscará ayudarles para resolver este problema que tiene de la red de drenaje.

