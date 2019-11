Drake Bell renuncia al inglés en redes e Internet lo declara Mexicano

El interprete estadounidense aseguró que solo usaría español; bromas y comentarios de orgullo no se dejaron esperar

Redacción

Ciudad de México.- No es un secreto para nadie que Drake Bell está bastante enamorado de México y lo ha demostrado mucho en los últimos meses junto a su aprecio y admiración por intérpretes mexicanos como José José.

Ahora el interprete estadounidense sorprendió a sus seguidores latinos cuando anunció que escribiría solamente en español en sus redes sociales.

En su cuenta de Twitter, donde cuenta con más de tres millones de seguidores escribió “Mis redes sociales ahora sólo estarán en español, no más inglés”.

Su tuit generó miles de comentarios, más de 16 mil compartidas y 138 mil ‘me gusta’ por parte de sus seguidores, quienes celebraron la decisión del cantante e hicieron un llamado para que se le otorgue la nacionalidad mexicana.

Si quieres ya te damos la nacionalidad mexicana 😏💓 pic.twitter.com/DcFPrgtz30 — La Novia De ATL 😂❤❤ (@kariicampos099) November 17, 2019

Uno de los comentarios que recibió el cantante fue el de una chica que puso “Don’t forget about your American fans” (No te olvides de tus fans americanas), a lo que el cantante contestó “Aprender español”. El comentario de Bell provocó que muchos internautas se burlaran de sus seguidores ‘gringos’.

Así están las fans gringas : pic.twitter.com/gu9Ft9vxw2 — A l i 134340 ✨ PURPLE U (@Alison_Cerv) November 17, 2019

*Con información de Milenio

Comentarios

Comentarios