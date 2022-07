Los drags en Guanajuato reconocen que su actividad no es una tarea fácil, pues viven entre el prejuicio y la discriminación

Guanajuato.- Con un maquillaje dramático, peluca rubia y tacones, New York, drag queen, desafía la discriminación que aún prevalece en Guanajuato contra la comunidad LGBTQ+ en Guanajuato.

Máximo Hernández, transformado en New York, puede ser feliz y brillar en el escenario del ‘My Crush Guanajuato’. Éste es un espacio alternativo en Guanajuato capital, libre de discriminación y con la tendencia del show drag.

Es un arte

Desde hace 4 años Máximo, quien llegó de León, dio uno de los pasos más importantes de su vida al convertirse en drag New York. Ahora este personaje es parte de su trabajo, ya que además es peluquero, diseñador y modelo.

“Soy New York y me encanta ser drag, mejor conocida como tu ‘chola favorita’. Soy una chica de barrio que le gusta hacer show, el arte del maquillaje y el transformismo. Soy completamente de la calle”, expresó.

Dijo estar en un momento de su vida se explorar parte de su feminidad y transmitir que, detrás de ese maquillaje, la peluca y el vestuario está un hombre que hace un arte.

Sobre su abundante barba, dijo que le gusta verse: “masculino- femenino, que se note que detrás de todo esto hay un hombre”.

New York considera que sí ha habido un avance en el respeto a los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQA (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Transgénero, Travestis, Intersexuales, Queer y Asexuales). Sin embargo, reconoció que aún falta mucho por hacer.

“En los últimos años ha sido un poco más fácil de digerir para la gente. El hecho de que existamos personas que hacemos este arte para entretener al público y que satisfacemos nuestras propias necesidades de femineidad, de arte, de todo lo que conlleva el no ser una mecánica heteronormada. Entonces la gente lo está aceptando un poco mejor”, agregó.

Ser drags les permite ser libres

Ser drag significa libertad, significa expresarte de una manera nueva usando como recurso tu sentir y expresándolo en ti mismo.

Y si no pregúntenle a Madeleinkorvuz y Laescarfield, quienes también son drags en Guanajuato que hacen su presentación a lado de New York y quienes transmiten una gran energía.

En este país, la apariencia física es la principal causa de discriminación. Esto de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 (ENADIS) del INEGI. En ella se muestra que 53.8% de la población mayor de 18 años indicó que ha percibido al menos una vez algún gesto de rechazo por su tono de piel, peso, estatura, vestimenta y arreglo personal

Los drags en Guanajuato, o transformistas, son un claro ejemplo de esto. Son aquellas personas que se visten y maquillan como el género opuesto para burlarse de los roles y los estereotipos impuestos.

A diferencia de los travestis, los drags crean un personaje artístico con el que se sienten identificados y el cual van desarrollando el resto de su trayectoria.

“Cuando lo inicié fue muy difícil, la gente seguía señalando, pero burlando y ahora lo ven como más artístico. Que quieren acercarse a conocer el tema”, comentó New York.

No es una tarea sencilla

Los drags en Guanajuato reconocen que su actividad no es una tarea fácil, pues viven entre el prejuicio y la discriminación.

“Hay que tomar una fuerte decisión porque hay que aceptar críticas buenas y malas, que te señalen o que te feliciten. No fue fácil, pero yo me atreví al hecho de explorar todo eso que yo no podía hacer como hombre y en drag sí lo puedo hacer. Entonces me agarré los pantaloncitos y a darle “.

Apuntó que el drag es una fantasía de convertirse de hombre a mujer, que de mujer a hombre, o en animales o cosas, cada una tiene un don y es relevante saber transmitir al público.

New York concluyó con un par de reflexiones: La primera, que es absurdo que entre la propia comunidad haya expresiones de discriminación. La segunda, una recomendación para quienes han pensado en convertirse.

“Si quieren ser drag, atrévanse, háganlo, no se arrepentirán, es algo que hará florecer en su corazón”.

Comunidad LGBTQ+ sufre discriminación

En México, la comunidad LGBTQ+ enfrenta niveles de discriminación en muchos de los entornos de vida. El mes del orgullo que recién concluyó pero que se extenderá en la capital hasta el 16 de julio con un festival y marcha. Es una oportunidad para visibilizar esta situación que, además de ser una violación de sus derechos, limita el desarrollo y aprovechamiento del talento de las personas.

La discriminación que las personas de la diversidad enfrentan comienza en su entorno familiar.

El 92% de los adolescentes LGBT tuvieron que esconder su orientación sexual y/o identidad de género de su familia. Esto de acuerdo a la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género.

A falta de un espacio seguro en su familia, los jóvenes de esta comunidad enfrentan, desde sus primeros años de vida, barreras para descubrir libremente su potencial.

La discriminación por orientación sexual o identidad de género siempre será ante todo un tema de derechos y dignidad humana. Psi eso fuera poco, también es un fenómeno que afecta la economía.

Cuando las personas pueden desarrollar libremente su potencial, sin enfrentar barreras que no están relacionadas con sus capacidades, los beneficios no serán solo para ellos.

Por ejemplo, una drag puede ganar muy bien por su trabajo, pero también los gastos para el maquillaje y vestuario son altos.

My Crush, un lugar incluyente

En Guanajuato capital existe un lugar incluyente, donde todos son bienvenidos.

“My Crush es un espacio libre de discriminación. Un lugar incluyente donde puede venir cualquier persona, en realidad todo mundo es bienvenido en este espacio“, comentó David Mosqueda, propietario del lugar.

Agregó que en Guanajuato hay algún lugar donde existe un mucho o un poco de discriminación a la comunidad LGBT y mucha gente lo sabe, por lo que surge este nuevo espacio para todos.

En este lugar se realizó la primera boda de una pareja del mismo sexo sin amparo en Guanajuato capital, rompiéndose las barreras que había de tradición “y que la gente estaba muy acostumbrada a que esto no se daba aquí”.

Acuden chicas trans, drags, pero también gente heterosexual y mucha comunidad gay tanto local como turistas del país y del extranjero.

Al ser el único bar gay incluyente en Guanajuato capital, otros han tenido apertura a esta comunidad, pero solamente en ciertos momentos o coyunturas.

David Mosqueda comentó que aún existe discriminación contra la comunidad pero que poco a poco han ido ganando batallas.

“Por eso existe una marcha el 16 de julio para pedir por derechos igualitarios y demás, si la gente ya lo aceptará al cien ya no habría este tipo de marchas”, dijo.

Apuntó que hay mucha homofobia por lo que hay mucho trabajo por hacer. A la comunidad LGBTQ+ no le gusta ser discriminada, que le falten al respeto, que la volteen a ver secreteándose irrespetuosamente. Por ello, las puertas de este establecimiento están abiertas para todos.

