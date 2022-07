“Comenzamos el día con toda la energía entrenando en la Deportiva del Estado en compañía de Samuel ‘El Zurdo’ Álvarez, boxeador olímpico en Atlanta 96 y la entrenadora Elisa Irazú Rodríguez, nuestros campeones leoneses de boxeo” Alejandra Gutiérrez

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo empieza a mover sus corcholatas rumbo a 2024 y es el tiempo en el que nos van a recetar a Jesús Oviedo Herrera hasta en la sopa.

El mandatario estatal sabe que tiene en este momento el control del proceso de selección de quien será el candidato panista a la gubernatura y empieza a mover la agenda de su gobierno e involucrar a quienes suspiran en esos movimientos.

Casi el mismo día que la oficina de prensa del gobierno estatal boletinaba las fotos del lanzamiento del nuevo Observatorio de Desarrollo Social y Humano, en las que fue flanqueado por el propio Oviedo y por la secretaria de Gobierno, Libia Dennise García, en redes sociales se compartía una de esas entrevistas que aparecen en la revista ‘Líder empresarial’, una de tantas que circulan en el estado en la que aparecía en portada el citado funcionario.

Oviedo encabezando consejos; Oviedo en eventos; Oviedo acompañando al gobernador. La creciente aparición del secretario, exalcalde de Cortazar, es un signo inequívoco de que lo están placeando y que, a imagen y semejanza de lo que ocurría hace seis y 12 años con Diego Sinhue y con Miguel Márquez, está a todo vapor el posicionamiento del ahora secretario de Desarrollo Social.

Hoy, los usos y costumbres de los últimos gobernadores ya lo hacen aparecer como el presunto ungido del inquilino de Palacio de Gobierno. ¿Se repetirá la historia que escribieron Juan Manuel Oliva en 2011 y Miguel Márquez en 2017?

Las condiciones parecen propicias. Quienes conocen el entorno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo creen que el mandatario estatal tiene favorito y no favorita y que, en ese tenor, Oviedo reuniría las características de lealtad para cuidar las espaldas al que se va.

Oliva no tuvo dudas, pese a la rebelión extraña del Yunque que promovía a Gerardo Mosqueda y que hasta le puso trabas a su candidato a la dirigencia estatal. Después, Miguel Márquez pintaría su raya ya en el poder frente a los escándalos del sexenio de Juan Manuel Oliva.

Márquez le dio luego tremendo esquinazo a Fernando Torres Graciano, quien en su momento sentía que tenía todos los merecimientos y fue ignorado por el mandatario en turno.

El exalcalde de Purísima no tuvo piedad para eliminar de un plumazo las ansias rebeldes de Torres Graciano mientras inventaba de la nada a su propio delfín, el actual gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo,quien apenas superaba la depresión política que le causó no ser el candidato a alcalde en 2015.

El dedazo de Márquez para favorecer a Diego Sinhue tuvo precisión quirúrgica porque, pese a los pataleos de Fernando Torres, armó previamente el tinglado para que nada se saliera del guión.

Hoy, el control político que ejerce el gobernador Diego Sinhue parece incluso superar al que tenía Márquez hace seis años.

¿Eso significa que es en automático y cuestión de tiempo, el ungimiento de Oviedo? Creo que no. Está perfilado, pero tiene que pasar la prueba del ácido en varios frentes.

Hoy cobra sentido aquella reunión de Diego Sinhue con los exgobernadores. El jefe del ejecutivo parece querer limpiar el camino para la definición de su sucesor.

Oviedo deberá pasar la aduana del sector empresarial que pesa, pero que no tiene liderazgos formales y por supuesto la del Comité Ejecutivo Nacional. Hoy el PAN tiene en Alejandra Gutiérrez Campos a una alcaldesa que sueña con el 2024 y que quiere aprovechar su cercanía con el dirigente nacional azul.

Jesús Oviedo no tiene el arrastre natural que tenía Miguel Márquez en la militancia panista. Este último ya había sido secretario general del PAN, secretario de Estado y director del DIF

Tampoco el empuje de un Diego Sinhue que ya había sido favorito de Márquez, pero para León. Acá será más complejo construir una imagen y una candidatura. No se puede dar nada por hecho. Hoy, el cortazarense aparece como puntero. Pero nada está escrito.

Pasó lo que tenía que pasar; 53 mil dosis de vacunas anticovid no sirvieron para mucho en la meta de abastecer la necesidad que se tiene de medio millón de biológicos para menores de 5 a 11 años en Guanajuato. Tendrá que ser a cuentagotas, como acostumbró la 4T hace un año, al principio de la campaña.

¿POR QUÉ ALEJANDRA GUTIÉRREZ NO TENDRÁ UN BRONX COMO EL DE LÓPEZ SANTILLANA?

Hace seis años, el entonces alcalde de León, Héctor López Santillana vivía sus horas bajas porque el síndico Carlos Medina Plascencia le hacía la vida de cuadritos y trataba de armar la revolución interna con dos regidores de oposición como Sergio Contreras y Salvador Ramírez Argote.

Carlos Medina Plascencia responsabilizaba al entonces secretario de Seguridad de los tropezones en las licitaciones de uniformes y radios para policías.

El entonces síndico no solo ponía en tela de juicio la capacidad técnica de los funcionarios de Seguridad, sino que hablaba de “inquietud y sospecha” porque le parecía que la información se entregaba tarde con intenciones más diversas.

López Santillana volvía a asumir la postura de no contradecir abiertamente al influyente síndico, pero tampoco darle la razón.

“En particular la Secretaría nos pone contra la pared, cuando se tarda tanto en darnos la información de cosas que ya sabemos, sabíamos -por ejemplo- lo de Fortaseg y estamos solicitando y solicitando y por eso le he pedido tanto al tesorero y al director de Servicios Generales que no sea una llamada sino por correo electrónico, algo que quede registrado y la evidencia de que se solicita”, decía el síndico panista.

Lo más preocupante para López Santillana es que en algún momento Medina hacía “equipo” con Contreras y Ramírez Argote que ,gustosos, se subían a apedrear el rancho azul.

Hoy, Alejandra Gutiérrez ya ha tenido que enfrentar a un síndico incómodo que ha cuestionado algunas decisiones, aunque no por los intereses claros que tenía Carlos Medina al cuestionar a quienes eran los contratados por el gobierno.

Ese síndico es Arturo Sánchez a quien ya han marginado con sutil precisión. Pero hoy, el expriista no tiene en la oposición a personajes experimentados como los tenía Medina para hacer equipo. Y un dato más, el expresidente del Consejo Coordinador Empresarial no es panista ni en el PAN-Gobierno le tienen las consideraciones excesivas que le prodigan a Medina.

Es por esas razones que Gutiérrez Campos no va a padecer un bronx como su antecesor. Corren apuestas.

ALEJANDRA GUTIÉRREZ; 24/7, VENTAJAS Y OBSTÁCULOS

Alejandra Gutiérrez ha sido consecuente con su compromiso de trabajar 24/7 con un vertiginoso ritmo laboral que incluye un menú amplio de actividades, como una clase de box junto a su esposo en una foto posteada por ella en Twitter.

Que esa sobreexposición le reditúe buenos dividendos a su imagen y aprobación ciudadana, está por verse. Ya sabemos que esa es un arma de doble filo aunque el máximo exponente de la sobre exposición que es el presidente Andrés Manuel López Obrador parece haber sorteado con un balence favorable la prueba de las urnas en los comicios celebrados en 2021 y 2022.

Pese a que Morena no pudo refrendar en 2021, el aplastante triunfo en las elecciones legislativas, mantuvo la mayoría de las curules y en 2022, aunque lejos estuvo el carro completo, Morena dio el golpe necesario para ganar estados que eran infranqueables para la oposición y que gobernaba el PRI.

El caso de Gutiérrez está muy focalizado en lo local, pero la apuesta es que ese activismo exacerbado -que le lleva a no tener un día de sosiego- se convierta en la plataforma para concretar el sueño de ser candidata a gobernadora.

No es fácil, primero porque, salvo Carlos Medina, ningún alcalde en funciones en el trienio anterior al de la elección presidencial ha podido brincar a la candidatura en automático.

No pudieron Jorge Carlos Obregón ni Ricardo Alaniz ni Ricardo Sheffield, aunque lo intentaron. No lo soñó ni lo quiso Héctor López que ya había sido interino y a quien, por cierto, algunas empresas encuestadoras, encartan.

La cercanía de Gutiérrez Campos con Marko Cortés no es desdeñable porque la política a veces es impredecible. Hoy no parece haber señales de que en Guanajuato, el PAN vaya a apostar por una mujer, pero si esto se da, la presidenta municipal leonesa tiene que saber jugar sus cartas.

Su afinidad con Marko Cortés no debe significar choque con el gobernador quien por algo deja que su secretaria de Gobierno se muestre. De lo que no hay duda es que entre los y las candidateables del PAN, tanto Alejandra Gutiérrez como el senador Erandi Bermúdez asumen un papel no de indisciplina, pero sí de mayor distancia al gobernador Diego Sinhue.

El eventual dedazo en el PAN sin operación política previa será más complejo. El gobernador no solo tendrá que calmar las ansias de los exgobernadores sino de los que se asuman como padrinos.

