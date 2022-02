Dessiré Ángel, del Movimiento Ciudadano, reveló que dos empresas automotrices están por quebrar ante escasez de chips

Guanajuato.- Al menos dos empresas de Silao, vinculadas con la industria automotriz, están en riesgo de irse a la quiebra. La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Dessiré Ángel Rocha, reveló que la causa es la escasez de microchips y el impacto económico, pero resguardó el nombre de las empresas.

“Empresas de transporte guanajuatense que surtían a una gran armadora de Silao (están) a punto de cerrar y de correr a toda la plantilla porque no hay trabajo. (…) ¿Cómo les dices a tus trabajadores que un impacto que viene a nivel mundial va a cerrar tu empresa en Guanajuato?”, cuestionó.

Refirió que en Guanajuato hay más de 400 empresas de la industria automotriz que podrían verse afectadas por la carencia de chips.

El tema surgió en la comisión de Desarrollo Económico y Social al analizar la propuesta de exhorto que la legisladora de MC presentó el 6 de octubre del 2021. Este documento pide al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo que la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) analice puntualmente del impacto económico de la escasez por chips. Y, en consecuencia, pide elaborar propuestas de políticas públicas para aminorar sus efectos.

Hoy Dessiré Ángel manifestó que empresarios le han notificado una importante cantidad de trabajadores despedidos —sin precisar cifras— por la escasez. Asimismo, la crisis económica por la que se atraviesa habría provocado la reducción de salarios a la mitad.

“El trabajador no está recibiendo su sueldo completo, el empresario no está pagando deudas, créditos bancarios”. Y agregó: “no recibieron utilidades ya desde el año pasado, porque esta afectación ya viene desde el 2020- 2021”. “Todavía no se ve que vaya esto a avanzar”, finalizó.

Recordó que el exhorto preveía el impacto a la industria automotriz en Guanajuato que “llegaría tarde o temprano”, ante la escasez de varios componentes. No obstante, aceptó que se desconoce la pérdida económica generada porque las empresas “son muy cerradas, no sueltan información”.

Buscan reunión con empresarios

Finalmente, el presidente de la comisión, el diputado del PAN Miguel Ángel Salim Allé, propuso una reunión con empresarios automotrices en el Puerto Interior. Así lo pidió en espera de conocer el impacto económico de la escasez de chips y parte del análisis de la propuesta de punto de acuerdo. Se planteó que la reunión pudiera desarrollarse el próximo 9 o 10 de febrero.

“Es muy importante, referente al impacto económico que se está viendo en algunos aspectos”, acotó Salim.

