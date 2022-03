Donovan Carrillo difundió a través de su cuenta de Instagram que no cuenta con sus patines para poder competir

México.- Donovan Carrillo tiene programada su presentación en el Mundial de patinaje artístico el próximo jueves, que se lleva a cabo en Montpellier, Francia.

Sin embargo, no todo está listo para Donovan Carrillo, pues el atleta difundió a través de su cuenta de Instagram que no cuenta con sus patines para poder participar.

“Amigos quiero compartirles que estos días me he sentido preocupado porque aún no me ha llegado la maleta en la que documenté mis patines”, escribió Donovan Carrillo.

“De cualquier manera seguimos trabajando, entrenando y buscando tomarlo con la mejor actitud. Espero que lleguen pronto”, concluyó el atleta mexicano.

Donovan Carrillo en Olímpicos de Beijing 2022

Es importante recordar que Donovan Carrillo hizo historia en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022, al ser el primer mexicano en 30 años en llegar a este lugar y el único en calificar a las finales.

Para México lo más importante fue el puesto 22 de Donovan Carrillo en patinaje artístico, en la primera participación de un representante del país azteca en la especialidad.

Donovan Carrillo lleva años entrenando en León junto a Gregorio Nuñez, su instructor. El patinador jalisciense deslumbró al mundo y a todos los mexicanos con su desempeño en el evento deportivo más importante para los deportes de invierno.

Después de Beijing 2022, sus ojos ya están puestos en Milano Cortina 2026, en donde confía tener mejores resultados gracias a los nuevos apoyos que recibirá.

