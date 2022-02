El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue, se anotó para patrocinar a Donovan Carrillo tras su destacada participación en los Olímpicos

Óscar Jiménez

León.- Tras su participación histórica en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, el patinador Donovan Carrillo tendrá que definir su futuro. Quedarse en Guanajuato o ‘cambiar de aires’ a, por ejemplo, la CDMX. En caso de quedarse, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez confirmó que le brindará el apoyo necesario.

Recientemente, Carrillo cerró su estancia en Beijing con una sumatoria final de 218.13 unidades en la disciplina de patinaje artístico. Con ello, logró una pasada histórica para México en este tipo de competencias.

Sin embargo, la puntuación apenas alcanzó para el puesto 22 general. Por ello, podría peligrar la beca que mantiene de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Y es que después de Tokio 2020, el Gobierno federal anunció una reducción en becas de quienes no cumplieran con los objetivos de sus cartas compromiso. Esto, se valora a partir de un tabulador para los atletas de alto rendimiento en conjunto con la Subdirección de Calidad para el Deporte de la CONADE. Así, ‘calibrarán’ finalmente el desempeño de Donovan en sus recientes actuaciones.

En la contraparte, existe una clausula en las Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio 2022. En ella se especifica que, sin importar los resultados, un deportista podría ser apoyado en caso de resultar destacado. Que sería el caso de Donovan Carrillo.

Para especificar esto, el Diario Oficial de la Federación publicó las bases del programa el pasado 31 de diciembre de 2021. Ello se describe en el anexo 4, ‘Criterios y montos de asignación de las becas económicas deportivas para deportistas. Criterios y montos para la entrega de estímulos deportivos a deportistas y entrenadores’. Ahí se encuentran las siguientes condicionantes:

Pero Guanajuato se apunta

Pese a ello, si Donovan Carrillo continúa entrenando en León el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo reafirmó que tendrá el apoyo económico y de instalaciones.

“Ahorita todo el mundo se sube y qué bueno hay que apoyarlo, y lo que necesite Donovan, lo vamos a apoyar. Nos da orgullo que León haya sido su casa de entrenamientos, pero como lo dije previamente, el mérito es de él y sus papás. Que nadie se quiera colgar esa medalla, porque es de Donovan. Creo que es un chavo que tiene mucho futuro y si decide seguir entrenando en León, va a recibir el apoyo de Gobierno”, afirmó.

No obstante, Diego Sinhue también hizo hincapié en que los apoyos no deben traducirse únicamente en el aspecto económico. A la par, resaltó en que deben de encargarse también de un ambiente propicio para la práctica de las disciplinas deportivas.

“Todos estos chavos están becados. No puedo hablar ahora de montos porque estamos en veda, pero todos tienen recursos económicos, instalaciones. (…) Tienen preferencia para entrenar en piscinas, en pistas y hay un programa. Por ello estamos desde ahorita apoyándolos. No sólo es la beca, es el apoyo en el entorno. Pero eso es ahorita, no nomás ahí ya cuando lograron ellos por si solos ponerse una medalla”.

