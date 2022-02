Donovan Carrillo debuta en Beijing este lunes en la culminación de un camino que lo llevó de León, Guanajuato a los Juegos Olímpicos

Redacción

Beijing.- Luego de haberse clasificado para los Juegos Olímpicos Invernales de Beijing 2022, el joven patinador mexicano Donovan Carrillo llegó a tierras chinas como líder de la delegación olímpica mexicana, y este lunes debutará por fin en la pista de hielo del Estadio Cubierto de la Capital.

A las 7:30 de la tarde de este lunes siete de febrero, Donovan competirá en el programa corto clasificatorio de la disciplina de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos, y solo si consigue meterse dentro de los mejores 24 patinadores del mundo, se clasificará a la ronda final, donde se presentaría con su programa largo el miércoles nueve de febrero también a las 7:30 de la tarde.

Te puede interesar: ¿Cuándo competirán los mexicanos en los Olímpicos de Invierno?

Con su participación, Donovan será el segundo patinador mexicano de la historia en competir en unos Juegos Olímpicos de Invierno representando a México, y el primero desde hace más de 30 años, pues su antecesor, Ricardo Olavarrieta, había sido el único mexicano capaz de clasificarse a los juegos de Calgary 1988 y de Albertville 1992, aunque nunca pudo pasar del programa corto.

Así, y de meterse entre los mejores 24 patinadores del mundo, Donovan podría superar a Olavarrieta y ser el primer mexicano en meterse a la ronda final y hacer historia para un país sin tradición ni apoyo para los deportes invernales.

STOCKHOLM, SWEDEN – MARCH 28, 2021: Figure skater Donovan Carrillo of Mexico performs during an exhibition gala at the 2021 ISU World Figure Skating Championships. Natalia Fedosenko/TASS.No use Russia.

Orgullo mexicano, jalisciense y leonés

Nacido en Jalisco, los padres de Donovan son ambos profesores de educación física, por lo que siempre fomentaron el deporte entre sus hijos, y a pesar de que Donovan llegó a practicar clavados y gimnasia, finalmente fue seducido por el patinaje artístico, disciplina que comenzó a practicar a los nueve años junto con su entrenador Gregorio Núñez.

Pero ante la falta de oportunidades y de lugares dónde practicar, el joven Donovan tuvo que emigrar a León, Guanajuato para poder perseguir su sueño, y apoyado en la pista de hielo del centro comercial Plaza Mayor, que a pesar de no contar con medidas olímpicas, sirvió para que Donovan siguiera practicando y perfeccionando su técnica.

“Mis visitas con él eran cada semana. Cada que lo veía en la pista, me abrazaba y lloraba. Los dos llorábamos. Me regresaba llorando en el autobús, sabía que me necesitaba porque era todavía un niño”, dijo su madre, Diana Suazo, en entrevista para El País.

Sin embargo, Donovan se sobrepuso a las adversidades, y poco a poco fue creciendo y destacando en su deporte. Para 2016 saltó a la fama por las razones equivocadas, pues utilizó una canción de Juan Gabriel para una de sus rutinas, misma que se hizo viral en redes sociales y le trajo críticas y señalamientos homófobos y discriminatorios.

“Me enfurece que vean la palabra gay como una burla o un insulto a mi esfuerzo”, escribió Donovan en esos años.

Pero lejos de darse por vencido, Donovan persiguió su sueño, y en abril de 2021 logró su pase a los Juegos Olímpicos tras competir en el Campeonato Mundial en Estocolmo, Suecia y terminar en el lugar 20 del mundo, además de que se convirtió en el único patinador de nuestro país en haber logrado un triple axel en una competición oficial.

Así, espera debutar con una gran actuación con la canción Black Magic Woman de Carlos Santana de fondo para su rutina en el programa corto, en espera de que esta le permita clasificar a la siguiente ronda y presentarse en el programa largo el miércoles con las canciones Perhaps, perhaps, perhaps de Daniel Boaventura y Carlos Rivera, Sway de Dean Martin y María de Ricky Martin.

Foto: Archivo

¿Cómo se compite en el patinaje artístico?

El patinaje artístico consiste en interpretar una pieza musical en la pista. La ejecución de dicha rutina contempla varios elementos, entre los que destacan piruetas, giros, saltos y acrobacias con diversos grados de dificultad.

Todos estos elementos son valorados por jueces especializados en dicha disciplina que siguen un código de puntuación que tiene en cuenta tanto el aspecto técnico como el atlético, por lo que cada uno presume de una visión distinta, aunque se deben guiar por los reglamentos impuestos por Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo (ISU por sus siglas en inglés).

El sistema de puntuación de nombre ISU es el oficial, donde un total de nueve jueces dan su veredicto del 0 al 6. Cada uno de los encargados a calificar tiene dos evaluaciones: técnica y artística.

Te puede interesar: Inician Juegos Olímpicos de Invierno, ¿México? al frente con Carrillo y Shcleper

Cada uno de los elementos, tanto artísticos como técnicos se califican en rangos de +5 y -5; la sumatoria de las evaluaciones de los jueces derivarán en la calificación total que les dará la clasificación o no a los atletas.

En todas las rutinas y justas deportivas es latente la posibilidad del error, que puede llegar a ‘costar’ la pérdida de una clasificación o hasta de una presea.

Las caídas en esta disciplina se penalizan con un -5; los titubeos y tropiezos también se ‘castigan’ con puntajes menores, pero no llegan a ser tan significativos como cuando un patinador llega a tocar la pista por caída.

JRP