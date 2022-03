Donovan Carrillo abandona competencia en Montpellier; sus patines no llegaron

Donovan Carrillo ya había anunciado la ausencia de sus patines y estaba esperanzado a que antes de la competencia estuvieran con él

Francia.- Donovan Carrillo, patinador mexicano, se perderá el Mundial de Patinaje Artístico que se disputará en Montpellier, Francia debido a que no le llegaron sus patines.

“Amigos, quiero compartirles que estos días me he sentido preocupado porque aún no me ha llegado la maleta en la que documenté mis patines”, publicó el mexicano en redes sociales.

Este jueves, el día que iba a realizar su debut en la justa, se confirmó su ausencia debido a “causas personales”, las cuales se reducen a la ausencia de sus patines.

El mexicano iba a salir a escena este jueves a las 16:00 horas, tiempo del centro de México, y había generado una gran expectación.

Donovan iba a ser el segundo competidor en presentarse en el programa corto del Mundial de Patinaje Artístico, pero al iniciar este su nombre aparecía con la leyenda de que abandonó el campeonato.

El entrenador Gregorio Núñez había dado a conocer que Donovan ya tenía unos patines en Francia, pero al ser nuevos debía adaptarse, de ahí la importancia que tenían los que no llegaron.

La razón de retirarse del Mundial de Patinaje Artístico fue que el mexicano no se adaptó a sus nuevos patines.

Esta situación podría llevar a Carrillo a perder su beca.

