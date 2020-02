¿Dónde están los padres de los jóvenes que delinquen?: Pedro Cortés

Nayeli García

Irapuato.- “Quisimos darle una salida digna, pero ahora nos veremos en los tribunales”, advirtió el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez ante el amparo que interpuso la todavía juez administrativa Sandra Baeza, luego de que el Ayuntamiento aprobó por mayoría de votos no ratificarla en el cargo que ostentó durante más de 17 años.

El mismo día que el Ayuntamiento decidió no ratificarla en el cargo, Baeza interpuso un amparo contra el Municipio ante el Juzgado Noveno de Distrito, el cual quedó asentado en el expediente 75/2020. El 4 de febrero la juez Karla María Macías Lovera concedió la suspensión provisional de la decisión del Ayuntamiento, es decir que conservaría el cargo hasta resolver el juicio de amparo indirecto.

“Nosotros quisimos darle una salida decorosa, no argumentando las situaciones que la ley señala y que ellos argumentaron en la suspensión, pero ahora tendremos entonces que sustentar el porqué de las decisiones”, comentó el alcalde en torno al amparo, y es que el gobierno municipal está llevando a cabo una auditoría al Juzgado administrativo, en donde, dijo el presidente, “están saliendo muchas cosas”.

Hallan anomalías

Ricardo Ortiz dijo que están documentando toda la información y se dijo seguro de tener los elementos suficientes para sustentar la decisión del Ayuntamiento, pues entre los supuestos “abusos” que cometió la juez Sandra Baeza está el uso del vehículo oficial para asuntos personales.

“Esto me parece más bien un asunto de carácter político personal, no olvidemos de quién es esposa (Carlos Origel, presidente de la Barra de Abogados de Guanajuato) y quien intervino en este tema y me parece poco ético, el que haya en un momento dado primero aceptado y luego negado irse, en fin quisimos que fuera una salida decorosa pero ahora va a ser en tribunal”, señaló.

También reveló que la juez que otorgó el amparo fue la misma que otorgó la suspensión de la obra del bulevar Manuel Gómez Morín por la denuncia de grupos ambientalistas y que detuvo los trabajos por casi dos años, y adelantó que igual que en ese asunto, el Municipio va a ganar.

“Nos parece que quien le otorgó esta suspensión que además fue la misma juez que actuó en Gómez Morín en un exceso y abuso de facultades de la ley le otorga esta suspensión, sin embargo nos seguiremos viendo en el proceso en los tribunales y estamos seguros que hay los elementos suficientes para que entienda por qué la decisión del Ayuntamiento en abrumadora mayoría de no ratificarla”, sentenció.

El pasado 28 de enero, por mayoría de votos el Ayuntamiento aprobó no ratificar a Sandra Baeza como juez administrativo. Tras la votación, el presidente de la Barra de Abogados, Carlos Origel, denunció que el Municipio estaba actuando de manera deliberada para afectar a la funcionaria y como organismo defenderían a todos sus agremiados y de aceptar la ofendida interpondrían un recurso legal para la restitución de la abogada.