Donan módulo de vigilancia al Equipo de Emergencias

Manuel Arriaga

Pénjamo.- El Presidente Municipal de Pénjamo, Juan José García López, informó que el Ayuntamiento no se deslindará del caso del trabajador de Servicios Básicos que murió arrollado por un camión recolector de basura, la mañana del 6 de Agosto pasado,

Dijo que la familia debe de recibir la indemnización correspondiente y señaló, que se trabaja para evitar que este percance vuelva a repetirse.

“Fue un mero accidente, no sabemos aún sí tropezó o resbaló, pero eso no quita la responsabilidad que debe de haber, desafortunadamente no hay indemnización que regrese el ser querido a la familia, pero si se le debe su indemnización a la familia, tanto la Presidencia Municipal como patrón que es, pero también, la parte de qué los vehículos están asegurados y se debe de responder, con todas las obligaciones que corresponde”, citó el primer edil.

Aseguró que Jesús Vázquez Hernández, el recolector de basura que murió aquella mañana, era una persona trabajadora que iniciaba sus labores desde las 6 de la mañana.

Dijo que aún está por aclararse la forma en que ocurrió el percance. Señaló que los recolectores de basura no viajan a bordo del camión, porque son quienes van recogiendo la basura de las banquetas, pero aseguro que pudo resbalar o caer de manera accidental, al paso de la pesada unidad, sin que el conductor de percatara de ello.