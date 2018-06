Donald Trump ‘se corona’ a sí mismo en portada de la revista Time

Ciudad de México.- En su más reciente portada, la revista Time muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mirándose a un espejo en el que se lo ve vestido como un rey, con capa y corona, para describir el manejo que ha tenido el mandatario sobre la investigación a su equipo de campaña y su presunta relación con la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

Tim O’Brien, autor de la ilustración titulada ‘Coróname’ (‘King me’), señaló que la imagen pretende representar la forma en la que Trump se ha comportado ante la investigación del fiscal especial para la trama rusa, Robert Mueller, y los escándalos sobre su campaña y su administración, que se intensificaron esta semana luego de que el magnate dijera que tiene el poder de perdonarse a sí mismo.

TIME’s new cover: Donald Trump’s campaign to discredit the Russia investigation may be working. It’s also damaging American democracy https://t.co/z3bDDFdd6c pic.twitter.com/tL7Rafd0ya

— TIME (@TIME) 7 de junio de 2018