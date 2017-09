Donald Trump los hace ganar el Emmy

En una noche llena de alusiones hacia el presidente de EU, Saturday night live se impuso con nueve premios

Ciudad de México .- En el Teatro Microsoft de Los Ángeles, Colbert destacó la gran cantidad de producciones durante este año y se burló de Trump.

“Nadie puede ver tanta televisión, excepto el presidente, que parece que tiene tiempo para eso. Estoy ansioso por ver sus mensajes en Twitter.

“La mejor estrella del último año es Donald Trump. No pueden negar que cada programa ha tenido alguna inuencia de él: House of cards, American horror story… Todos sabemos que los Emmy significan mucho para Trump porque fue nominado muchas veces por Celebrity apprentice, pero nunca ganó. Si hubiera ganado alguno no se hubiera nominado a la presidencia, yo pensé que a ustedes les gustaban los antihéroes con compromiso moral y nunca se los perdonó ni se los va a perdonar”, señaló el presentador de la ceremonia.

La sorpresa llegó cuando el ex vocero del presidente, Sean Spicer, y a quien Melissa McCarty ha parodiado en los programas de Saturday nigtht live, dedicó unas palabras y aseguró que este show sí tendría rating.

El cuento del streaming. La Academia de las Artes y la Televisión decidió que la serie The handmaid’s tale, que produce la plataforma Hulu, fuera la Mejor serie de televisión de este año. Incluso ganó la mayoría de sus nominaciones que incluyeron Mejor actriz, Mejor actriz de reparto, Mejor actriz invitada, Mejor dirección y Mejor guión, logrando así ocho estatuillas en total, lo que la convirtió en la máxima ganadora en la parte del drama, dejando atrás a las producciones de Netflix, que en los últimos años se posicionaron como las más nominadas y ganadoras con 43 premios en los últimos cinco años.

La llegada de Hulu al panorama de los servicios de streaming también le otorgó dos premios en las categorías técnicas y de artes creativas.

Sin un discurso político, los miembros de la producción agradecieron por la oportunidad de contar un relato sobre un futuro cercano en el que una sociedad ultra religiosa y misógina se hace con el poder en Estados Unidos y lo convierte en una nueva nación creyente: Gilead.

La serie empató con la mini serie de HBO Big little liars, protagonizada por Nicole Kidman, Reese Witherspoon y Shailene Woodley, que refrendó el papel del canal de paga dentro de los premios.

Dirección, Actor de reparto, Actriz de reparto, Actriz principal y Mini serie, fueron algunos de los reconocimientos que recibió el programa.

Nicole Kidman agradeció a su esposo por apoyarla en este trabajo:

“Quiero que mis hijas vean que valieron la pena todas las noches que no llegué a dormir y que se sientan orgullosas de que todo el sacrificio valió la pena, porque mamá ganó esto”, expresó en el escenario.

Netflix se quedó rezagado del podium de ganadores al sólo obtener premios en las categorías técnicas, mientras que en las principales fue la actuación de John Lithgow en The crown lo que les valió un premio. En Guión, Master of none, de la plataforma, ganó.