Jonathan Juárez

San Francisco del Rincón .- Luego de que su papá falleciera y su mamá fuera asesinada, doña Antonia tomó la responsabilidad de sus tres nietas y un nieto, a los cuales busca sacar adelante con su negocio de tienda.

Hace 10 años su hijo falleció, cuando las niñas eran muy pequeñas. Actualmente las niñas van a la secundaria. Aún con lágrimas en los ojos, doña Antonia cuenta que sus nietas han vivido momentos complicados desde sus primeros años.

“Ahora tengo que trabajar duro. A mi edad yo ya saqué a los míos, ahora me toca sacar a otros. Cuando mi hijo falleció tenía dos meses el más chiquito. Tengo mi tiendita, vendo taquitos. Ellos no estudiaban. Su mamá tenía 32, cuando llegó conmigo tenía 15. Cuando mi hijo falleció, el presidente me ayudó con leche y pañales, pero ahorita no hemos pedido becas, aunque son cuatro y está pesado”.

Actualmente está a cargo de Joselin, de 14 años; Leslie, de 12 años; Jhoana tiene 11 y el niño Gael, tiene 10 años.

Busca verlas realizadas

Doña Antonia dice que a sus 61 años le es difícil batallar por sus nietas, pero es su sueño verlas superar las complicaciones de la vida y que logren realizarse. Además, tiene una hija que estudia en la universidad, la cual tiene que trabajar en una fábrica de Purísima del Rincón para aportar a los gastos familiares.

“Era una tristeza verlos pequeños. Ahora aquí les pongo reglas. Las niñas pasaron cosas feas y están dañadas. Yo quiero buscar la ayuda de un psicólogo. Vivir la pérdida de su papá, y luego la pérdida de su mamá: son daños para ellas”, dijo.

Tras la experiencia que ha tenido, habló por los niños que han quedado huérfanos en el municipio a causa de las ejecuciones.

“Yo creo que el gobierno tiene que hacer algo por esos niños que quedan huérfanos, a razón de tanta madre que han matado. Muchos niños desamparados. Gracias a Dios nosotros tenemos esta tiendita y bien que mal, están aquí”, finalizó.