Don Toño es el ‘adorable hombre de las nieves’

El señor Antonio Ramírez Pérez cumplió 70 años de preparar la nieve artesanal en el Mercado Morelos; en un proceso completamente natural y es creado con una gran pasión

Luz Zárate

Celaya.- A Don Toño Ramírez Pérez se le ha ido la vida “moviendo el bote”, dijo con gracia mientras agitaba una pala de madera para preparar nieve de vainilla, primero con mucha fuerza, luego con cadencia y circularmente una y otra vez.

De los 80 años de edad que tiene, durante 70 ha preparado nieve artesanal en su ‘Nevería Don Toño’ que tiene, al menos, 100 años de existencia. Su único secreto para estar en el gusto de la gente es utilizar ingredientes naturales y hacer el procedimiento a mano.

“Una vez compré una batidora eléctrica y no, no sirvió, el secreto de mis nieves es hacerla a mano, con ingredientes 100% naturales, no meterle nada de saborizantes, sino lo que es y todo muy natural”, platicó.

Contó que su niñez la vivió en la Nevería Don Toño, pues la iniciaron sus padres en el mismo lugar donde hoy sigue ubicada: en el local 125 del Mercado Morelos. A la muerte de su padre tuvo que ayudar a sacar adelante el negocio familiar.

Desde pequeño su papá le enseñó a preparar la nieve y, llegando de la escuela, ayudaba en la realización de ésta, pero cuando cumplió 10 años murió su papá y su mamá se quedó sin apoyo, por lo que él mismo se tuvo que hacer responsable de preparar la nieve.

“Cuando murió mi papá había gastos, estaban mis hermanos y había que sacarlos adelante; desde ahí no he parado. Llego a la nevería a las 9:00 o 9:30 y desde esa hora ando preparando nieve todo el día, pues ya tengo mis clientes, aun cuando estoy escondido aquí en el mercado”, manifestó.

Y aunque nieves venden por doquier, la de Don Toño se caracteriza por su sabor y su consistencia, pues su textura es más arenosa, lo que le agregan los productos caseros y naturales que utiliza.

Pasión por la nieve

Don Toño dijo que le han ofrecido llevar sus productos a las expos o ferias gastronómicas, pero él se ha negado, pues consideró que allá no tendrá a la mano los ingredientes que necesita y entonces el sabor no será el mismo, ya que lo que él quiere es que la gente disfrute su nieve.

También prepara aguas frescas de limón, horchata, tamarindo, fresa, melón, Jamaica, pero lo que le apasiona es elaborar nieve. La de mamey, vainilla, fresa, nuez y limón son los sabores más solicitados.

Elaborarla requiere un trabajo físico fuerte, además de paciencia y cadencia, pero dijo estar muy fuerte para seguir trabajando.

Actualmente él atiende sólo su negocio, pues a sus hijos no les gustó seguir con el negocio familiar y sus hijas se casaron. Su esposa murió hace 12 años y ya sólo quedó él, pero seguirá trabajando hasta que “Dios y su cuerpo se lo permita”, agregó.

Así se hace

“No es mucha ciencia, sólo es ponerle la leche o el agua, dependiendo del sabor, luego se le agrega la fruta o el producto del sabor que se vaya a hacer la nieve, pero debe ser natural. Se agrega el azúcar y es muy importante ponerle sal al hielo, si no, no amarra”, relató.

A partir de ese momento procede un trabajo físico en extremo, pues el nevero se encargará, en los próximos minutos, de girar y girar con fuerza el bote cilíndrico, intercalando el uso de la pala para lograr la consistencia y textura del producto.

Este proceso de “menear el bote”, como lo dice Don Toño con mucha alegría, se hace durante hora y media o dos horas con mucho cuidado y paciencia, pues cualquier descuido rompe la consistencia, el sabor y la calidad.

¡Mucho ojo!

“Es común que en las neverías al público le vendan gato por liebre”, dice. “Hay quienes ofertan sus helados como artesanales y no lo son, para diferenciarlas, lo básico es poner atención en el sabor. La nieve artesanal no sabe a colorantes ni saborizantes artificiales, te sabe a fruta o al ingrediente que se trata. Cuando los helados llevan mucho tiempo congelados se les hace una capa de hielo, lo cual significa que no fueron hechos recientemente, sino que llevan varios días en el refrigerador o son industriales”.