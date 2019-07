Don Rodrigo espera el apoyo para no ser una “carga”

Con noventa años, el señor Granados Razo aún se mantiene laboralmente activo tras más de 50 años como albañil; ahora vende xoconoxtles en la explanada del Mercado Barahona y espera que las autoridades puedan ayudarlo

Manuel Aguilar

Salamanca.- Don Rodrigo Granados Razo es originario de la comunidad de San José de los Duros, hace varias décadas decidió salir en búsqueda de una mejor calidad de vida para vivir en Salamanca, donde se desempeñó muchos años como albañil

Hoy, a la distancia y lejos de su lugar de origen cuenta que, “hace más de 50 años que me vine pa’l pueblo y ya tengo 90 años”, después de trabajar en el ámbito de la construcción por años, las fuerzas lo abandonaron pero eso no lo detuvo, ahora diariamente ofrece sus xoconoxtles en la explanada del Mercado Barahona.

Desde hace poco más de 10 años que vende sus productos en la plaza del mercado, asegura que tiene ocho hijos, cuatro mujeres y cuatro hombres, quienes lo apoyan para pagar la renta de su casa. Sin embargo no quiere sentirse una carga y está acostumbrado a estar activo.

“Me gusta trabajar y ganarme algo para comer, el año pasado pedí la tarjeta del 70 y más, pero no me la quisieron dar, a ver si este gobierno si me ayuda y me la dan, porque ya sería un apoyo más para írmela llevando”, explicó Don Rodrigo, como lo conocen todos aquí en la colonia.

“Siempre trabaje de ayudante de albañil o boteando en los colaos, pero va pasando el tiempo y ya uno no va rindiendo, pero ya no puedo con el bote y ahora vendo mis xoconoxtles aquí en el mercado y mucha gente es amable conmigo”, comentó.

Don Rodrigo señala que de todos modos hay días en que el cansancio lo quiere vencer pero no lo deja, “si quisiera que me ayudara el gobierno con el apoyo que dan con esa tarjeta, pues yo ya trabaje toda mi vida, ojalá y me puedan voltear a ver”, concluyó.