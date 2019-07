‘Don panchito’ descansa en el asilo tras una larga vida

Don Francisco Huerta se desempeñó como leñador y luego chivero en la comunidad de Guadalupe de Acámbaro; asegura estar feliz en su nuevo hogar en donde disfruta del canto

Onofre Lujano

Acámbaro.- Don Francisco Huerta García, fue leñador y luego chivero; ahora a sus 80 años se encuentra en el asilo de ancianos.

‘Don panchito’, como lo conocen en el asilo cuenta que sus parientes son originarios de la comunidad de Guadalupe, y recuerda que su abuelo, José Luis Huerta, era de ‘Loma de los Pérez’ mi abuelo murió en Acámbaro.

“Me gustan los corridos, yo cantaba en el campo para espantar al coyote y no me jodiera las chivas, traía cinco perros pero éstos le tenían miedo al coyote, no le entraban”. Don Francisco Huerta García

Recuerda que cuando era leñador traía dos burros, “no me ayudaban, tuve varios hermanos, pero fueron más malos que buenos, a mi madre se le murieron ocho hijos, eran tan seguido que se les tenía que quitar la leche y se morían”.

Al preguntarle si tuvo esposa, dijo que hubo una mujer que cuando era chivero, “me echo la lazada y me va buscar a la comunidad de Tierra Fría” donde vive con sus primas. “Ellas fueron las que me aventaron aquí al asilo, porque no querían que esa mujer estuviera conmigo, le dijeron que si tenía negocio conmigo que me fuera buscar al asilo”.

“Ella se llama Jessica; yo no tengo a nadie, estoy solo, alguna vez una hermana vino a verme, pero ya no volvió. Jessica jamás volvió a pesar que se me quería juntar conmigo

Don Francisco asegura que en el asilo lo tratan muy bien, “hay buena comida nos arreglan y asean, la gente viene a cantarnos. Me gustan los corridos, yo cantaba en el campo para espantar al coyote. Después tuve que armarme con un rifle calibre 22 automático y con ese corría al coyote”.