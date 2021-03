Yadira Cárdenas

Salamanca.- Don Gabriel Vázquez Martínez es un adulto mayor que padece de diabetes y debido a complicaciones a su salud se quedó sin empleo, no cuenta con servicio médico y requiere apoyo para la compra de medicamento.

Don Gabriel es un trabajador de la construcción a quien le fue diagnosticado diabetes hace 21 años y hace 5 con problemas de hipertensión arterial, sin embargo reconoce que no cuidó su salud como debería lo que se fue complicando, hace un año comenzó con pie diabético que se infectó, por lo que tuvieron que cortar parte de la extremidad en el pasado mes de noviembre y ahora sufre por la hinchazón de una mano.

“Desde entonces estoy postrando en la cama, aquí me cuida mi esposa pero se nos está complicando comprar los medicamentos que necesito, porque no tengo seguro social, el patrón me dio de baja cuando me empecé a poner más malo, y ahorita ni como pensar en trabajar, ahorita ya no siento los pies”.

Señaló que para obtener servicio médico su esposa acaba de entrar a trabajar y lo pueda asegurar, por lo que espera que el trámite sea pronto, y mientras tanto requiere de medicamento por lo que hace un llamado a los ciudadanos que puedan apoyarlo.

El medicamento que solicita es Gabapentina de 300mg, Omeprazol, Loperamida, Ketorolaco y Neurobión, y quienes puedan apoyar pueden hacérselo llegar a su domicilio en la calle Privada Aztlán 103 de la colonia Nativitas, “yo espero que pronto quede lo del seguro para ya no andar batallando, pero mientras ojalá y haya personas que me puedan apoyar”, mencionó

