Luz Zárate

Celaya.- De los diez sillones que se usan para lustrar zapatos en la Calzada Independencia, sólo luce en servicio el puesto del señor Filiberto Rodríguez García, quien ya se desesperó por los cinco meses que tiene sin trabajar y desde el pasado viernes se instaló en su respectivo lugar.

Don Filiberto platicó que tiene 71 años y no tiene otra manera de subsistir, además de que a él no le dio el Municipio algún apoyo como a otros de sus compañeros boleros que se instalan en el Jardín principal o a los de la Calzada, a quienes sí les proporcionaron un donativo económico de dos mil pesos.

Sin embargo lo único que pide es que lo dejen trabajar, pues sus compañeros de la Calzada no se han vuelto a instalar porque aún no les liberan el permiso, pero él ya no tiene dinero para subsistir.

Motivado y concentrado en embellecer los zapatos de sus clientes, don Filiberto dijo que desafortunadamente para alguien de su edad no hay muchas oportunidades de trabajo, de obtener algún crédito o apoyo económico, y que en su caso es necesario que trabaje, si no, no come.

Hasta antes de la pandemia, Filiberto hacía unas cinco boleadas diarias; ahora en estos días de la semana y tras su regreso a laborar, señaló que apenas y logra dos, por cada una cobra 30 pesos y por lo menos ganaba unos 150 pesos cada día, pero ahora, a lo mucho. gana 60 pesos diarios.