Dolores se queda sin Fiestas Patrias: Ceremonia de Grito será virtual 

Roberto López

Dolores Hidalgo.- Aunque se formó un comité de Fiestas Patrias 2020, no habrá eventos masivos, feria o concentración de personas en el grito de independencia. Así lo aclaró la secretaria de Ayuntamiento, Jennifer Rodríguez Cárdenas.

La funcionaria municipal dijo que el Comité se forma porque ya está establecido un protocolo y porque básicamente Dolores Hidalgo es la Cuna de la Independencia “y no puede dejar pasar desapercibidas sus fiestas patrias y es que no todo es la feria y los conciertos, es la ceremonia del grito y los actos cívicos”.

Consideró que de entrada no habrá feria, aunque eso tendrá que ver con el semáforo estatal, porque es una actividad que solamente permitiría el semáforo verde y ahorita estamos en semáforo naranja… todo dependerá de las estadísticas, porque tenemos que dar pasos firmes”, dijo Rodríguez Cárdenas.

Sin embargo, dijo que la ceremonia del 15 de septiembre sí se realizará, probablemente de manera virtual, sin la asistencia de la ciudadanía, incluso pidiéndole a la gente que lo viva desde su casa.

También reveló que este año no se entregará el fuego simbólico a diferentes municipios de la República, como se hace cada año, pero que están trabajando en programa virtual de eventos culturales que no generen congregación de personas para que no haya riesgo de contagios.

