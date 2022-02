Adrián Hernández aseguró que ya solucionaron el problema y que en breve tendrán la información de la nueva administración

Roberto López

Dolores Hidalgo.- El alcalde Adrián Hernández Alejandri confesó que no han podido actualizar la página web del municipio porque tenían las cuentas “secuestradas”.

Aseguró que ya solucionaron el problema y que en breve tendrán la información de la nueva administración.

Ver nota: Dejan ‘en el pasado’ a la página web de Dolores Hidalgo; no se actualiza desde abril

“Teníamos las páginas secuestradas, finalmente se logró recuperar los portales, ya hoy tenemos el control y estamos afinando los detalles para ya subir las páginas del municipio. No es un tema de descuido; nosotros somos los más preocupados por tener las páginas activas porque finalmente tenemos que subir información oficial, que si no subimos podemos ser observados”, explicó el presidente municipal. De verdad teníamos los portales secuestrados, no podíamos recuperarlos. Tuvimos que hacer un proceso bastante largo para su recuperación, que hoy ya los tenemos”, insistió.

Hernández Alejandri dijo que la página web es una herramienta para que la ciudadanía tenga información, así como quienes los vayan a visitar y los que vivan en el extranjero.

Lee también: Fiscalización retira vendedores de aves prohibidas en Dolores Hidalgo

Indicó que durante estos 100 días estuvieron limitados de ellos, pero que fue un tema que salía de sus manos.

“Ya lo estamos regularizando, para que ahora me hagan una caricatura sonriendo”, finalizó el alcalde en relación a la caricatura que se publicó en Correo cuando se dio a conocer que la página web oficial se mantenía con la información del gobierno pasado.