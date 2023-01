Detrás de la disminución del precio del dólar en comparación con el peso mexicano, existen repercusiones para el mercado guanajuatense

México.- Este jueves, el peso mexicano volvió a apreciarse frente al dólar, y en esta ocasión alcanzó un costo mínimo de 18 pesos con 81 centavos, valor que no se veía desde febrero del 2020.

En la jornada de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el tipo de cambio tocó un máximo de 18.9812 y un mínimo de 18.8172 pesos por dólar.

Esto significa que el dólar se mantiene por debajo de los 19 pesos, valor que se alcanzó el miércoles. Pero además, la moneda nacional suma nueve sesiones de la BMV con ganancias. De hecho, en este periodo el peso se apreció un 3.48 por ciento o 67.8 centavos.

De acuerdo con analistas, el fortalecimiento del peso mexicano se debe a un retroceso del dólar estadounidense de 0.89 por ciento. Esto llevó a que el dólar tocara su peor nivel en más de seis meses, desde el 3 de junio del 2022. Esta caída se concentró tras la publicación de la inflación en Estados Unidos, que en diciembre se ubicó en 6.5 por ciento anual.

Caída del dólar afecta en Guanajuato

Detrás de la notable disminución del precio del dólar en comparación con el peso mexicano, existen repercusiones para el mercado guanajuatense.

Desde el repunte que la divisa norteamericana tuvo a partir de febrero de 2020 no había bajado tanto su valor frente al peso, que este jueves se cotizaba en 18.81 pesos mexicanos a la venta.

Esto, por un lado, conlleva beneficios y terreno ganado para los importadores. Esto dado que pueden comprar insumos, maquinaria, productos o cualquier necesidad de manufactura extranjera a precios más bajo.

El gran ‘pero’ se encuentra en el sector de las exportaciones y los productores, que ven afectados sus ingresos cuando el dólar se deprecia. Resulta ‘mal remunerado’ el exportar mientras que, por otro lado, se prefieren consumir productos extranjeros por una menor cantidad a cambio de las opciones ofertadas en la región.

“Pero también repercute de una manera muy fuerte, porque los productos importados también se vuelven más económicos que los nacionales por lo que aumenta mucho su consumo”. Así lo señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), Luis Gerardo González, en entrevista con Periódico Correo.

“En el caso del calzado entró mucho producto importado, y ahora con la baja del precio del dólar hay esa amenaza para competir con los productos locales, pues se vuelve mucho más fuerte. Para los importadores es una buena oportunidad, pero para los productores nacionales es una pésima oportunidad porque le quita competitividad. A un dólar más barato nos volvemos menos competitivos”, añadió.

Recomiendan fijar tasa de cambio

A decir del director general de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato (COFOCE), Luis Ernesto Rojas, lo más recomendable, particularmente para las pequeñas y medianas empresas de la entidad, es optar por una planeación a futuro que involucre el fijar precios con sus compradores. Esto, sin duda, les protegerá ante las eventualidades y variaciones de la moneda.

“Donde sí influye mayormente es en la industria de incidencia donde generalmente son micro o pequeñas empresas y fijan su precio en dólar, basados en un tipo de cambio y pocas veces hacen contratos donde establecen un tipo de cambio fijo”.

“Si se prolonga o no, lo que recomendamos como COFOCE para todo tipo de exportador es que se fije un tipo de cambio en sus transacciones con una paridad peso-dólar para que proteja ante las eventualidades”, señaló.

Actualmente, se contempla el registro de que un 69 por ciento de exportaciones en Guanajuato provienen del sector automotriz y autopartes. Mientras que el 31 por ciento se da desde la industria de incidencias, como lo es lo relacionado al zapato, los agro-alimentos, entre otras. Y es en esta última, donde las afectaciones se vuelven mayores, por ello, se recomienda el fijar el cambio para protección de las partes.

Temen que fortalecimiento del peso sea un ‘espejismo’

El diputado del PAN, Miguel Ángel Salim Allé, afirmó que preocupa que el Banco de México esté creando “espejismos” con fines políticos respecto al fortalecimiento del peso frente al dólar, sobre todo cuando se tiene la peor inflación de los últimos 20 años.

Este miércoles el precio del dólar se cotizaba en 18.95 pesos mexicanos. Al respecto, el legislador panista señaló que de acuerdo con la economía nacional, el precio del dólar tendría que estar en alrededor de los 20 pesos.

“Aquí lo que me preocupa es que el Banco de México esté jugando con el tipo de cambio políticamente. Puedes hablar con muchos empresarios y no va acorde a la inflación, todos los materiales están subiendo, los productos de fabricación están subiendo para los exportadores e inclusive para el tema automotriz y no va de acuerdo a la inflación que estamos teniendo en el país, con el tipo de cambio”, señaló.

