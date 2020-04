Doctora que no atendía pandemia es agredida con cloro

Redacción

Jalisco.- Una doctora particular con especialidad en otorrinolaringología fue atacada con cloro por desconocidos este pasado miércoles en Zapopan, Jalisco.

La doctora identificada como Alondra, salió a pasear a sus mascotas, momento en que sujetos a bordo de un vehículo le arrojaron cloro.

“El día 13 de abril más o menos como a las 9: 40 de la mañana, me encontraba paseando a mis perros cerca de mi domicilio en la calle Avenida Inglaterra y Capricornio y portaba una filipina médica, el cual es un traje que utilizamos para llevar a cabo cirugías y escuché que me gritaron algo, pero no alcancé a distinguir que fue y justo al momento de girarme, me rociaron cloro”, relató.

Aunque la médico trabaja en un consultorio privado y no atiende a pacientes con Covid-19, igualmente fue agredida solo por portar una filipina médica.

El cloro le cayó en el cuello, hombro y el ojo, por lo que tuvo que ser atendida por una oftafmóloga luego de que se le nublara la vista.

“En cuanto volteé alguien me roció cloro en la cara, parte del cuello, hombro izquierdo y me terminó entrando al ojo”, añadió.

Actualmente, la doctora se encuentra bien.

Tras el ataque, Alondra pidió a la población informarse y recordó que el personal médico no es el enemigo.

*Con información de Reporte Índigo

