Cero tolerancia a menores que conduzcan ebrios en Doctor Mora, advierte alcalde

Enrique Pérez

Doctor Mora.- Ante el aumento de las multas a menores edad por conducir bajo los efectos del alcohol, el presidente municipal, Edgar Javier Reséndiz Jacobo, dejó en claro que no se condonarán dichas sanciones aunque los padres de familia lo soliciten.

“Incluso tuve un familiar muy directo y me decía que había pagado su multa, pero que estuvo tentado a decirme que la condonara, sin embargo, sabía que me iba a negar, por lo que la encomienda de no condonar a nadie sus multas será parejo”, resaltó.

Añadió que la condonación no sucederá en ningún momento, pues toda persona que esté incurriendo en dicha falta, deberá recibir su sanción administrativa, por lo que también tomarán algunas medidas al interior de la administración, las cuales estarán informando.

Señaló que el objetivo es que la gente vea que desde la presidencia trabajan para disminuir el consumo de alcohol en los jóvenes, por el cual también tienen un convenio con ‘Planet Youth’.

Resaltó que el trabajo será complicado, pues durante la administración pasada concedieron ‘muchos’ permisos de venta de alcohol.

